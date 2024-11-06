Гастрономическая столица Китая примет фестиваль-ярмарку «Сделано в России»

Жители Чэнду, столицы провинции Сычуань (КНР), смогут познакомиться с российскими товарами и культурой на фестивале-ярмарке «Сделано в России», организованном Российским экспортным центром (Группа ВЭБ.РФ). Мероприятие пройдет с 11 по 17 ноября в популярных местах города — рядом с Храмом Ухоу и пешеходной улицей Цзиньли, которую ежедневно посещают более 20 тысяч человек.

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Чэнду — один из десяти крупнейших городов Китая и признанный исторический и культурный центр страны. Благодаря уникальной природе и культуре он также известен как «Гастрономическая столица» Китая. Храм Ухоу, рядом с которым пройдет фестиваль, является национальным объектом культурного наследия.

Сычуань станет третьей провинцией, которая примет фестиваль-ярмарку «Сделано в России». Проводя такие мероприятия, мы стремимся не только помочь российским экспортерам укрепить партнерские отношения с китайскими коллегами и расширить двустороннее сотрудничество, но и показать жителям Китая, чем живет и гордится наша страна, — рассказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

На фестивале будут представлены товары от 130 производителей из 27 регионов России под национальным брендом: кондитерские изделия, молочная продукция, напитки, снеки, косметика, изделия народного промысла и многое другое. Каждый экспортер откроет свой стенд для розничной продажи. Также будет организована дегустационная зона, где посетители смогут попробовать продукцию.

20 августа мэр Москвы Сергей Собянин посетил площадку маркета будущего «Сделано в Москве» на Болотной площади, где пообщался с предпринимателями — участниками одноименной городской программы. Также глава города сделал ряд заявлений в соцсетях.