Смогут ли россияне платить с помощью BRICS Pay за границей

Санкции угрожают использованию российскими туристами новой системы BRICS Pay за границей, заявил NEWS.ru финансовый аналитик Сергей Хестанов. Ранее ее презентовали в Москве и заявляли, что россияне благодаря ей, вероятно, через несколько месяцев вернут себе возможность безналичной оплаты в Египте, Турции, а также в Шри-Ланке и на Мальдивах.

Не думаю, что нашим туристам станет легче [из-за внедрения системы BRICS Pay]. Вспомните, в той же Турции работала система «Мир», потом турецким банкам пригрозили вторичными санкциями, и «Мир» перестал там работать. Что помешает западным странам повторить ситуацию? — сказал Хестанов.

Он отмечает: неважно, какая страна выпустит тот или иной сервис платежей или платежную систему. Важно, что через нее будут проходить российские деньги, а это влечет за собой риски вторичных санкций для стран-партнеров и их банков.

Теоретически можно допустить, что в каких-то странах ее (BRICS Pay. — NEWS.ru) и удастся внедрить. Но шансы, на мой взгляд, достаточно малы, — добавил Хестанов.

Ранее, в середине октября, в Москве на Деловом форуме БРИКС представили промокарты новой платежной системы BRICS Pay. Ее создатели рассчитывают на то, что в скором времени она позволит россиянам платить картами отечественных банков за границей, в частности в популярных среди туристов странах.