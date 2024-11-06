В отелях Египта в ноябре начнут подогревать бассейны

В ноябре у туристов, собирающихся в Египет, появляется все больше запросов, касающихся наличия в отелях подогреваемых бассейнов. На прошлой неделе мы рассказали об интересных предложениях в Шарм-эль-Шейхе, теперь речь пойдет о Хургаде.

© tourdom.ru

«Во всех отелях Египта зимний сезон начинается с середины ноября до середины марта, в это время обычно и подогревают бассейны. Температурный режим в них напрямую зависит от погодных условий и регулируется правилами санитарно-гигиенического контроля Египта», – рассказали TourDom.ru в компании Anex, добавив, что услуга пользуется спросом у туристов.

Туроператор предлагает обратить внимание на сети отелей Rixos и Hawaii. Например, в Rixos Premium Magawish Suites & Villas 5* находится пять бассейнов с подогревом, из которых два детских. Один из них площадью 1250 кв. м расположен на пляже. Недельный тур из Москвы в конце ноября обойдется двум путешественникам в 311 тыс. руб.

Отдых в Hawaii Caesar Dreams Aquapark Resort 4* значительно дешевле – около 135 тыс. руб. на двоих. В этом комплексе 11 бассейнов (большая часть открытых), правда, вода подогревается лишь в одном. Имеется аквапарк с горками, но там температура может быть ниже – опция не предусмотрена. Похожий ценник в Hawaii Le Jardin Resort & Aqua Park (бывший Festival) 4* и Hawaii Caesar Palace Hotel & Aquapark (бывший Mirage Aquapark) 4*. Здесь ситуация аналогичная – воду подогревают лишь в одном бассейне.

Кроме того, туроператоры рекомендуют гостиницы сети Sunrise. Семь ночей в Sunrise Anjum Resort 5* будут стоить от 225 тыс. руб. с вылетом из Москвы. Здесь имеется четыре открытых бассейна, и все они с подогревом. В Sunrise Garden Beach Resort Select 5* в наличии три объекта, в том числе один детский. Площадь главного – 900 кв. м. Недельный отдых в конце ноября будет стоить около 210 тыс. руб. на двоих. Чуть дороже обойдется Sunrise Royal Makadi Resort 5*. Зато в этой гостинице из пяти открытых бассейнов три с подогревом, а также теплой вода будет и в аквапарке с 18 водными горками.

Ранее TourDom.ru писал об отелях с подогреваемыми бассейнами в Шарм-эль-Шейхе. Всего туристам на курорте доступно около 50 гостиниц с такой опцией.