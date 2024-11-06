Иран намерен развивать туристическую инфраструктуру в пустыне Лут

Руководство Ирана проводит работы по улучшению туристической инфраструктуры в пустыне Лут, также известной как Деште-Лут. Об этом сообщил заместитель директора по инвестициям департамента культурного наследия, туризма и ремесел провинции Керман Реза Бордбар, передает Tehran Times, партнер сети TV BRICS.

По его словам, данная инициатива направлена на обновление основных туристических объектов для повышения безопасности и комфорта посетителей.

В частности, власти планируют внедрить больше удобств для путешественников, в том числе улучшить навигацию для туристов и расширить доступ к экстренным службам. Кроме того, Бордбар сообщил о возведении ограждений по периметру пустыни и установке необходимых инженерных коммуникаций.

Пустыня Лут включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Она считается одной из самых жарких пустынь в мире: рекордная температура, зафиксированная в этой местности, составляет 70,7 градусов. Исследователей и туристов привлекают серповидные дюны, достигающие 12 метров в высоту.