В каких странах россияне отдыхали в ноябрьские праздники

Новое исследование показало, что самыми популярными зарубежными направлениями для самостоятельного отдыха у россиян в период с 26 октября по 4 ноября стали Китай, Турция, Белоруссия и Азербайджан.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные компании «Росгосстрах» и сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru.

А самыми популярными странами, куда россияне покупали туры в период ноябрьских праздников, стали Турция, Египет, Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) и Таиланд.

«В этом году объём бронирований с захватом ноябрьских праздников вырос по сравнению с прошлым годом на 21%», — прокомментировал ситуацию директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев.

Ранее первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с Общественной Службой Новостей рассказал о самых популярных внутренних направлениях на новогодние праздники.