Направлявшиеся в Израиль туристы ожидали рейс более двух суток

Направлявшиеся в Израиль пассажиры российской авиакомпании Red Wings ожидали рейс более двух суток из-за проблем с самолетом. Об этом пишет Telegram-канал «Крыша ТурДома».

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Отмечается, что лайнер должен был вылететь из московского аэропорта Жуковский в Тель-Авив еще в 6 утра вторника, 5 ноября. Однако рейс неоднократно переносился.

Представители перевозчика объяснили такую длительную задержку заменой лобового стекла самолета и ограничениями полетов в воздушном пространстве Израиля. Спустя некоторое время вылет перенесли в другую столичную авиагавань — Домодедово.

Пассажирам, ожидающим рейса, предоставили гостиницу. В итоге рейс вылетел в четверг, 7 ноября, но не в 7 утра, как было ранее заявлено авиакомпанией, а в 12:15 по Москве.

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