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Россияне «начали охоту» на шенгенские визы

Россияне за десять месяцев 2024 года подали на 35% больше заявок для получения шенгенских виз, чем за тот же период прошлого года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные туристической компании Continent Express. Причиной стало сокращение числа выдаваемых многократных виз.

В России резко вырос спрос на шенгенские визы
© РИА Новости

Отмечается, что в посольствах Италии или Франции можно получить шенгенскую визу только на срок до полугода, тогда как год назад заявителям еще одобряли годовые визы. Кроме того, усложняются правила получения этих туристических документов: например, консульство Франции перестало принимать заявки с рукописной доверенностью, а диппредставительства Италии, Испании и Хорватии требуют предоставить им информацию из Пенсионного фонда России за десять лет.

Ранее руководитель турфирмы, тревел-блогер Наталия Ансталь рассказала, что есть небольшой список стран Европы, которые можно посетить без визы. По ее словам, россияне могут беспроблемно посетить Сербию, Македонию, Грузию и Армению.

В свою очередь вице-премьер Сербии Александр Вулин заверил, что страна останется для россиян безвизовой, потому что им всегда рады. По его словам, Сербия для РФ не просто дружественная страна, а братская.

Отдых за границей
Александр Вулин
Коммерсант
Пенсионный фонд РФ