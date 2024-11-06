В России резко вырос спрос на шенгенские визы

Россияне за десять месяцев 2024 года подали на 35% больше заявок для получения шенгенских виз, чем за тот же период прошлого года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные туристической компании Continent Express. Причиной стало сокращение числа выдаваемых многократных виз.

Отмечается, что в посольствах Италии или Франции можно получить шенгенскую визу только на срок до полугода, тогда как год назад заявителям еще одобряли годовые визы. Кроме того, усложняются правила получения этих туристических документов: например, консульство Франции перестало принимать заявки с рукописной доверенностью, а диппредставительства Италии, Испании и Хорватии требуют предоставить им информацию из Пенсионного фонда России за десять лет.

Ранее руководитель турфирмы, тревел-блогер Наталия Ансталь рассказала, что есть небольшой список стран Европы, которые можно посетить без визы. По ее словам, россияне могут беспроблемно посетить Сербию, Македонию, Грузию и Армению.

В свою очередь вице-премьер Сербии Александр Вулин заверил, что страна останется для россиян безвизовой, потому что им всегда рады. По его словам, Сербия для РФ не просто дружественная страна, а братская.