Блогер назвала страны с лучшим отношением к россиянам

Российская путешественница, побывавшая в 30 государствах, назвала страны с лучшим отношением к соотечественникам. Своим мнением она поделилась в личном блоге под названием «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

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По словам автора публикации, хорошо к россиянам относятся в Италии, несмотря на негативные публикации местных СМИ об РФ. Кроме того, итальянцы, работающие в сфере туризма, с нетерпением ждут возвращения путешественников из России.

Блогерша также отметила, что ее соотечественников любят на Шри-Ланке.

«Ланкийцы обычно говорили, что уважают нашу страну, мечтали бы там жить (хоть и не представляют, как жить в вечном, как они думали, холоде), и им нравятся наши люди, они "сильные и смелые"», — пояснила она.

Но лучше всего, по мнению путешественницы, к россиянам относятся в Поднебесной.

«Постоянно повторяют, что Россия и Китай — друзья, чуть ли не братья. Если вы хоть немного говорите по-китайски, то от китайцев отбоя не будет, вас будут приглашать в рестораны, всячески набиваться в друзья», — рассказала автор.

Страной с худшим отношением к россиянам блогерша назвала Грузию.

«Это единственная страна, которая не пустила меня с российским паспортом, выдав, что "Крым — это не Россия", и мой паспорт "неправильный"», — возмутилась она.

Ранее другой российский блогер побывал в Литве и раскрыл истинное отношение местных к русским. По его словам, литовцы очень неохотно с ними контактируют.