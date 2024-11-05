Туристов удивили цены на туры в Турцию по раннему бронированию

Туристы обсуждают стоимость отдыха в Турции летом-2025. Некоторым россиянам цены на туры по раннему бронированию, особенно с размещением в высокобюджетных отелях, кажутся завышенными.

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«Мои клиенты в прошлом году отдыхали в одном популярном отеле за 340 тыс. Смотрим его на будущее лето, а по раннему бронированию он стоит уже 500», – делится турагент. Туристы спрашивают: разве может так вырасти цена за 2 года?

Такую динамику турагенты объясняют в первую очередь ростом цен в самой Турции.

«Не стоит ожидать в 2025-м прайсов прошедшего сезона – инфляция в стране высокая», – считает директор по развитию OnlineTur.ru Игорь Блинов. «В течение года электричество для юрлиц стало здесь дороже в 2,5 раза, цены на бензин выросли с 36 до 45 лир. Плюс проиндексировали зарплаты. Даже стоимость проезда на маршрутке изменилась с 19 до 30 лир», – перечисляет турагент Мария Шекер, проживающая в Анталье.

На тарифах сказывается и изменение курса рубля по отношению к евро. «Все дорожает. За лето несколько раз увеличивалась стоимость авиаперелета», – напомнила турагент из Москвы Наталья Котельникова.

Так что рост стоимости туров на будущее лето неожиданным назвать нельзя. В этом году популярные отели тоже подняли цены, наиболее заметными были изменения в сегменте luxury. В феврале средний чек по отелю Liu Resorts вырос на 14% по сравнению с 2023-м, по Voyage Belek Golf & Spa – на 20%. При этом рост тарифов не смущает любителей премиум-отдыха – спрос на него только растет.

Специалисты считают, что оптимальное время для бронирования по Турции – вторая половина декабря и январь. В это время появится определенность с полетными программами на лето-2025.

Ранее TourDom.ru писал, что средняя стоимость суток проживания в отелях на турецких курортах в этом году снизилась по сравнению с 2023-м на 5%. Однако российские туристы этого не заметили в связи с ослаблением курса рубля.