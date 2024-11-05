Туры из Москвы в ОАЭ продаются по ценам десятилетней давности

В системах онлайн-бронирования туроператоров замечены небывало низкие цены туров в ОАЭ с вылетами из российской столицы завтра, 6 ноября. Пожалуй, за такую стоимость отдохнуть в Эмиратах было реально разве что лет 10 назад.

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Например, шестидневные турпакеты в Ibis Fujairah Hotel 3* (Фуджейра) предлагаются за 57,7 тыс. руб. на двоих – менее 29 тыс. руб. на человека (здесь и далее указаны наличие и цены, актуальные по состоянию на 17:00 5 ноября. – Ред.).

Недельные турпакеты в Centro Sharjah 4* (Шарджа) оцениваются в 78 тыс. руб. – 39 тыс. на одного при двухместном размещении. Днем у туроператоров были варианты туров в эту гостиницу и за 75 тыс. руб., но ближе к вечеру они закончились.

Отдых в The Golden Tulip Sharjah Hotel 4* (Шарджа) можно купить за 81,8 тыс. руб. – 41 тыс. на одного.

В ценовом диапазоне до 100 тыс. руб. на двоих предлагаются даже туры в отели 5*. Например, в Corniche Hotel Sharjah 5* (Шарджа) – 91,5 или 46 тыс. руб. на человека при двухместном размещении.

Очевидно, по таким тарифам продается лишь небольшое число туров – в день накануне вылетов туроператоры реализуют остатки мест на авиарейсах из своих квот. При этом можно предположить, что основная причина дешевизны – высокая интенсивность полетных программ на маршрутах из Москвы в ОАЭ. Напомним, в ноябре из аэропортов российской столицы в Эмираты

запланировано в общей сложности по 172 рейса в неделю российских и зарубежных авиакомпаний. Туроператорам – держателям блоков мест на бортах перевозчиков приходится жестко конкурировать друг с другом, в том числе предлагая более низкие стоимости туров. Тот факт, что на эмиратском направлении не исключены ценовые войны, мы отмечали и в прогнозном

рейтинге предпочтений сотрудничества по ОАЭ на сезон зима-2024/2025. Необходимость продавать туры с минимальной маржей пока отставляет открытым вопрос, смогут ли участники рынка рассчитывать на приемлемую прибыль в Эмиратах по итогам зимних месяцев.