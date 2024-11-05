В Италии начали продавать жестяные банки с атмосферой озера Комо

В Италии начали продавать жестяные банки по 400 мл с запечатанным внутри воздухом озера Комо. Как пишет CNN, такой сувенир обойдется в 9,9 евро. Производитель обещает «100% натурального воздуха».

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«Это не продукт, это осязаемое воспоминание, которое вы носите в своем сердце», – приводит издание слова маркетолога компании-производителя сувениров Давиде Абаньяле.

Озеро Комо пользуется популярностью среди туристов. В 2023 году его посетили более 5,6 млн человек. При этом число желающих отдохнуть на озере постоянно растет.

Однако мэр Комо Алессандро Рапинезе раскритиковал идею продажи законсервированного воздуха. Ему бы хотелось, чтобы туристы увозили на память об озере другие сувениры.

Как отмечает CNN, идея продажи воздуха в качестве сувенира не нова. Подобные акции проводились в Исландии, Англии, Шотландии, Северной Ирландии, а также итальянском Неаполе.

Ранее власти Венеции объявили, что продолжат в 2025 году взимать налог с туристов, приезжающих в город на один день. Для некоторых категорий размер туристического сбора будет увеличен в два раза. Кроме того, плата будет взиматься в течение более длительного периода времени. По словам мэра Венеции Луиджи Бруньяро, туристический налог был введен исключительно ради того, чтобы помочь городу и его жителям справиться с чрезмерным наплывом туристов, особенно в пиковые периоды – во время крупных праздников и в выходные дни.