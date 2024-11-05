Гора Фудзи впервые за 130 лет останется без снежной шапки

Гора Фудзи в Японии, известная своей снежной шапкой, формирующейся в это время года, в ноябре по-прежнему остается без снега впервые за 130 лет предположительно из-за необычно высоких температур в последние несколько недель. Гора Фудзи является одной из "Трех Священных гор" Японии наряду с горами Тейт и Хаку.

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По данным метеорологических служб, отсутствие снега на горе Фудзи, объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО, по состоянию на вторник побило предыдущий рекорд, установленный 26 октября 2016 года, сообщает Associated Press. Обычно на вершине горы высотой 3776 метров появляются снежные наносы начиная со 2 октября, примерно через месяц после окончания летнего сезона походов. В прошлом году снег выпал на горе 5 октября, сообщило Японское метеорологическое агентство.

Сейчас бесснежная гора Фудзи привлекла повышенное внимание в социальных сетях. Люди выкладывают фотографии, некоторые выражают удивление, а другие обеспокоены изменением климата. Местное метеорологическое бюро при Японском метеорологическом управлении, которое собирает данные о погоде в центральной Японии и которое объявило о первом снегопаде на горе Фудзи в 1894 году, назвало основной причиной отсутствия снежного покрова на удивление теплую погоду в октябре. Средняя температура на вершине в этом месяце составляет минус 2 градуса по Цельсию, но в этом году был зафиксирован показатель 1,6 градуса, что является рекордом с 1932 года. В этом году в Японии также было необычно жаркое лето и теплая осень.

Символ Японии, гора под названием "Фудзи-сан", раньше была местом паломничества. Гора с ее заснеженной вершиной и почти симметричными склонами была объектом многочисленных произведений искусства, включая "Тридцать шесть видов горы Фудзи" японского художника Кацусики Хокусая. Сегодня она привлекает туристов, которые поднимаются на вершину, чтобы увидеть восход солнца. Но тонны оставленного мусора и перенаселенность вызывают беспокойство, заставляя местных жителей и общественность призывать японские власти к защите окружающей среды и введению мер по контролю за чрезмерным туризмом.