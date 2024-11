Как выглядит отель-мираж, который переносит в XXII век

Бетон и стекло — таким многие представляют мир будущего. Новый герой нашей регулярной рубрики #superотели — Viceroy Los Cabos — отвечает этим фантазиям, перенося гостей в XXII столетие. А еще комплекс расположен на воде, отражаясь в которой он становится похожим на мираж.

Расположение

Увидев, как пустыня встречается с океаном недалеко от мексиканского города Сан-Хосе-дель-Кабо, известный архитектор Мигель Анхель Арагонес решил, что это самый чистый и минималистский пейзаж, который он когда-либо встречал. И что подобные картинки могут только сниться. Идея нового резорта родилась сразу: передать образ сновидений, миража, приблизив воду и горизонт.

В итоге был построен курорт Mar Adentro, что переводится как «Море внутри». Вода действительно оказалась внутри: все пространство между объектами занимает бассейн, который сливается с океаном и небом. Зеркальную гладь пересекают дорожки, ведущие к бетонно-зеркальным жилым корпусам, которые белеют над водой как парусники. Потом отель переименовали, но океан остался.

Номера

К фразе «сломать четвертую стену» создатели отеля отнеслись буквально. В каждом из 194 номеров, которые разместились в кубических корпусах из белого бетона, вместо этой самой стены — панорамное окно. Учитывая, что все блоки «смотрят» на океан, а у их подножья — инфинити-бассейн, легко представить, какой потрясающий вид открывается перед гостями. Мебель — под стать пейзажу: белая, с вкраплениями дерева. А когда на все окна опускаются белые жалюзи, корпуса становятся еще более похожими на футуристические кубические строения, которые отражаются в воде вместе с облаками.

Рестораны

Посреди водного царства — остров-«кокон», напоминающий гнездо. Это реcторан Nido, где подают японские блюда в мексиканской обработке. Национальную кухню можно попробовать в наполненном зеленью ресторане-оазисе Awacate и в Casero, пространство которого визуально расширили за счет отсутствия четвертый стены (перед глазами — все та же вода). Тортильи, гуакамоле, такос, фахитас, энчиладас — здесь готовят по традиционным рецептам. Также в отеле есть три бара.

Досуг

Негласный статус отеля-миража обуславливает и досуг. Вокруг — ничего, только голубой океан и километры золотых пляжей, которые считаются одними из лучших в мире. На территории отеля есть кинотеатр, гольф-клуб, спа- и фитнес-центры и арт-галерея, где представлены работы современных художников. Впрочем, сказать, что комплекс расположен в том самом in the middle of nowhere, нельзя. Вокруг раскинулся городок Сан-Хосе-дель-Кабо, в котором и Музей естественной истории имеется, и красивые церкви, и уютные улочки, по которым приятно пройтись. Также гости отправляются на морские прогулки и на дайвинг.