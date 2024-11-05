Великобритания сменила оператора по выдаче виз

Визовые центры TLSсontact в России с 5 декабря прекратят прием документов на визы в Великобританию. С 4 декабря заявители больше не смогут получить доступ к своему онлайн-аккаунту компании, так как начнется переход на платформу нового оператора. Им станет VFS Global — крупнейший в мире центр по визовым и консульским услугам, офис которого открылся в России в 2019 году.

Но для россиян ничего не изменится — получить британскую визу будет непросто, потому центр лишь выполняет требования посольства, говорит директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент — Изи-Виза» София Дефоссе-Аксютина и напоминает о ее особенностях:

— Великобритания имеет специфические требования по предоставлению документов, предварительному собеседованию и так далее, и все это будет делаться. Дело не в визовом центре, а в процессинге запросов на визы со стороны консульства.

— А как сейчас обстоят дела с визами в Великобританию?

— Оформляются все типы виз, это не быстрый процесс, но никаких остановок в рассмотрении нет.

— Сколько примерно времени уходит сейчас и сколько это стоит?

— От месяца до трех. Есть много консульских сборов в зависимости от срочности, типа визы, на какой срок, и стоимость затрат примерно 15 тысяч рублей. Если вы не были ранее в Великобритании, то вам доступна только опция полгода, если вы были, тогда можете уже выбирать из вариантов на шесть месяцев, на два года, пять и десять.

— Отказов много?

— Я бы не сказала, что их много, но, если досье составлено непродуманно, не показаны определенные моменты, которые имеют значение для британских визовых офицеров, то можно получить отказ. Британцы не хотят пускать на свою территорию заявителей, которые имели какие-то проблемы с законом, с визовым режимом других стран, тех, у кого прослеживаются так называемые иммиграционные намерения, то есть если заявитель не имеет семьи, доходов, работы, денег у него довольно мало на счету, то есть вероятность, что он приедет в Великобританию и вместо того, чтобы осматривать достопримечательности страны, будет заниматься нелегальной деятельностью, которая противоречит цели, с которой он приехал.

— Они еще обращали внимание на движение денежных средств.

— Да, то есть вариант, когда вы заняли денег у друзей и положили их на счет, и показываете справку о наличии денежных средств, конечно же, не подходит. Визовый центр запросит именно справку о движении средств и будет хотеть видеть, что у вас заявлена работа, и вы получаете заработную плату в заявленном размере, что это регулярно и стабильно, что вы пользуетесь вашей картой, и на этой карте уже давно присутствуют в достаточном размере деньги, а не вчера там появились.

В прошлом году VFS Global получила контракт на предоставление визовых услуг в Великобритании в 142 странах мира, включая Россию.