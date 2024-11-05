В Японии сувениры можно найти буквально на каждом шагу, и многие из них – совершенно бесплатно. Одной из популярных традиций, которую любят как туристы, так и местные жители, являются коллекционные печати.

Печати можно найти на железнодорожных и метро станциях, а также у входов в храмы.

Какие сувениры привезти из Калининграда

Печати можно ставить в свой блокнот или альбом, создавая своего рода путешественнический дневник. Путешествуя по разным городам и районам Японии, вы сможете собрать целую коллекцию этих маленьких артефактов, каждый из которых станет напоминанием о посещенных местах. Некоторые печати содержат символику города, изображение достопримечательностей или местные пейзажи – от сакуры до знаменитых японских замков и храмов.