Как вирус Коксаки сказался на продаже туров в Турцию

Россияне не отменяют туры в Турцию на фоне сообщений о вирусе Коксаки. Важно, что турецкая сторона не подтвердила данные о массовой вспышке заболевания, отметил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам выездного туризма, гендиректор туроператора SpaceTravel Артур Мурадян в беседе с RT.

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Сегодня количество желающих съездить в Турцию на отдых снижается, но не из-за вируса, а потому что там завершается сезон высокого турпотока с учетом погодных изменений, отметил эксперт. Сейчас загруженность уже не такая, как была, к примеру, летом, пояснил он.

«С точки зрения отмены или переносов — такой информации операторы не фиксируют вообще», — подчеркнул Мурадян, добавив, что более полно оценить картину можно будет в течение следующих двух-трех дней.

В целом никаких предпосылок к тому, что россияне откажутся от поездок в Турцию из-за опасений подхватить вирус Коксаки, нет, заключил эксперт.

Напомним, в турецком городе Белек произошла массовая вспышка заболеваемости неизвестным вирусом, предположительно — Коксаки. Роспотребнадзор отправил запрос в минздрав Турции, однако ведомство опровергло эти сообщения, заявив, что по данным из местных медучреждений негативной ситуации нет.

В Альянсе турагентств России отмечали, что сейчас наблюдается нормальный для этого времени спад турпотока на турецкие курорты – с 120 до примерно 50 рейсов в день.

Ранее в России запустили «горячую линию» для туристов, заболевших вирусом Коксаки в Турции.