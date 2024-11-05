Мошенники: на какие сообщения нельзя отвечать туристам в ОАЭ

Туристов во время отдыха в ОАЭ пытаются атаковать телефонные мошенники. Об одном из недавних случаев со своими клиентами порталу TourDom.ru рассказала руководитель турагентства «КИВИ» (г.Липецк) Анна Комракова.

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Незадолго до окончания тура, накануне вылета на родину, ее туристам пришло СМС якобы от полиции Дубая – с требованием оплатить дорожный штраф. Сумма небольшая – 10 дирхамов (примерно 270 руб. по действующему курсу. – Ред.). Однако, если не внести эти деньги по требованию, то при прохождении контроля в аэропорту придется выложить уже 500 дирхамов (13,5 тыс. руб.) – было указано в сообщении.

Недоуменные туристы поинтересовались на ресепшен отеля, стоит ли всерьез относиться к этой информации. Как выяснилось, в тот день уже 7 человек обращались с таким же вопросом. Сотрудники гостиницы пояснили, что электронный адрес полиции Дубая, ссылка на который была в СМС, фальшивый, в нем изменены две буквы. Сообщения нужно попросту игнорировать.

Требования оплаты штрафов от мошенников приходят тем, кто во время отдыха брал в аренду автомобиль или пользовался такси. Туристы Анны как раз заказывали машину через Яндекс.Такси – сервис доступен и в ОАЭ. К российскому телефонному номеру был подключен роуминг, так что «вычислить» его недобросовестные дельцы, по всей видимости, могли. Однако, каким образом они получают информацию о том, кто, находясь в Эмиратах, пользовался авто, а также о датах возвращения туристов из туров (СМС всем приходят именно накануне обратного вылета), остается загадкой. Одна из версий – мошенники каким-то образом получают доступ к базам данных гостиниц.

Случаи подобного телефонного жульничества в ОАЭ отмечались и раньше. Один из турагентов поделился с нашей редакцией скриншотом СМС от «полиции Дубая», полученного во время отдыха еще в августе. Оплатить «штраф» большинство туристов не могут, так как их банковские карты за границей не работают. Однако переходить по интернет-ссылкам в сообщениях категорически не рекомендуется даже из любопытства – жуликам могут утечь персональные данные и конфиденциальная информация: пароли к логинам и т. д.