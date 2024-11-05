Мошенники: на какие сообщения нельзя отвечать туристам в ОАЭ

Туристам в ОАЭ предлагают оплатить несуществующие штрафы
Туристов во время отдыха в ОАЭ пытаются атаковать телефонные мошенники. Об одном из недавних случаев со своими клиентами порталу TourDom.ru рассказала руководитель турагентства «КИВИ» (г.Липецк) Анна Комракова.
Незадолго до окончания тура, накануне вылета на родину, ее туристам пришло СМС якобы от полиции Дубая – с требованием оплатить дорожный штраф. Сумма небольшая – 10 дирхамов (примерно 270 руб. по действующему курсу. – Ред.). Однако, если не внести эти деньги по требованию, то при прохождении контроля в аэропорту придется выложить уже 500 дирхамов (13,5 тыс. руб.) – было указано в сообщении.
Недоуменные туристы поинтересовались на ресепшен отеля, стоит ли всерьез относиться к этой информации. Как выяснилось, в тот день уже 7 человек обращались с таким же вопросом. Сотрудники гостиницы пояснили, что электронный адрес полиции Дубая, ссылка на который была в СМС, фальшивый, в нем изменены две буквы. Сообщения нужно попросту игнорировать.
Требования оплаты штрафов от мошенников приходят тем, кто во время отдыха брал в аренду автомобиль или пользовался такси. Туристы Анны как раз заказывали машину через Яндекс.Такси – сервис доступен и в ОАЭ. К российскому телефонному номеру был подключен роуминг, так что «вычислить» его недобросовестные дельцы, по всей видимости, могли. Однако, каким образом они получают информацию о том, кто, находясь в Эмиратах, пользовался авто, а также о датах возвращения туристов из туров (СМС всем приходят именно накануне обратного вылета), остается загадкой. Одна из версий – мошенники каким-то образом получают доступ к базам данных гостиниц.
Случаи подобного телефонного жульничества в ОАЭ отмечались и раньше. Один из турагентов поделился с нашей редакцией скриншотом СМС от «полиции Дубая», полученного во время отдыха еще в августе. Оплатить «штраф» большинство туристов не могут, так как их банковские карты за границей не работают. Однако переходить по интернет-ссылкам в сообщениях категорически не рекомендуется даже из любопытства – жуликам могут утечь персональные данные и конфиденциальная информация: пароли к логинам и т. д.