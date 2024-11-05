Туристов из каких стран чаще всего можно встретить в Анталье

Анталья за 10 месяцев этого года уже приняла 16 млн 131 тыс. туристов, что на 8% больше показателей отчетного периода 2023-го. Такой статистикой поделился глава Минтуризма Турции Мехмет Эрсой.

© unsplash

Большего всего отдыхающих в провинцию традиционно приехало из России, Германии и Великобритании. С января по октябрь Анталья приняла 3 млн 712 тыс. российских туристов, 3 млн 275 тыс. – немецких и 1 млн 465 тыс. – британских. Далее по объему турпотока следуют Польша, Казахстан, Украина и т. д.

Интересно, что если брать статистику только за октябрь, то отдыхающие из Германии обогнали по количеству прибытий россиян. Однако это связано с периодом отпусков, который в Европе часто выпадает именно на осенние месяцы.

Кроме того, судя по статистике, в Анталье наблюдается и спад турпотока из отдельных стран. Так, в этом году все меньше приезжают на турецкие курорты голландцы, бельгийцы, румыны, норвежцы, швейцарцы и финны.

Как отмечают эксперты, власти Турции постоянно говорят о необходимости популяризации отдыха в республике среди большего количества стран. Однако по факту на Россию и Германию приходится 44% турпотока. Если добавить в этот список британцев и поляков, то доля увеличится до 61%. Очевидно, что разговоры о диверсификации туристического рынка республики происходят только на словах.