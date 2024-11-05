В Индии бердвотчинг может стать отдельным направлением туризма

Власти штата Уттаракханд на севере Индии намерены официально признать наблюдение за птицами, или бердвотчинг, самостоятельным направлением туризма. Об этом сообщает News9, партнер сети TV BRICS.

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Отмечается, что данная инициатива представляет собой ответ на растущий интерес к наблюдению за птицами. Таким образом руководство штата планирует привлечь больше туристов в регион и тем самым укрепить его экономику.

В настоящее время в Уттаракханде насчитывается более 15 мест для бердводчинга, в том числе Чопта, Чакрата, Мунсийяри и Пангот. В штате обитают 268 видов птиц, в числе которых есть редкие и уникальные, что привлекает орнитологов-любителей со всего мира.

Кроме того, в рамках данной стратегии департамент лесного хозяйства создает дополнительные инфраструктурные объекты для бердвотчинга и ежегодно проводит фестивали птиц. Так, в октябре этого года в городе Муссури состоялся трехдневный фестиваль, на котором местных жителей и туристов познакомили с разнообразием птиц в регионе и рассказали о важности их сохранения.

По словам главы департамента Джананджая Мохана, такие мероприятия позволят превратить Уттаракханд в ведущий центр экологического туризма.