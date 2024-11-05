Где хотят отдохнуть российские туристы на Новый год

По сравнению с 2023-м спрос на поиск и бронирование авиабилетов увеличился в восемь раз.

© unsplash

Китаем стали интересоваться в 4,5 раза чаще, говорится в исследовании сервиса «Яндекс Путешествия», сообщает РИА Новости. В топ-5 по росту популярности также вошла Италия.

Помимо зарубежных направлений, пользователи сервиса стали больше интересоваться поездками по России. В этом списке Владикавказ, Астрахань, Самара, Нижневартовск, Сочи, Минеральные Воды, Новокузнецк, Тюмень и Пермь.