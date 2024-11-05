Туристам в Италии предложили увезти домой чистый воздух

В Италии появились новые сувениры для туристов – здесь начали продавать баллончики со «свежим воздухом» с озера Комо. Представители компании утверждают, что действительно «разлили по бутылкам» содержимое из атмосферы популярного места. И требуют 11 долларов за штуку.

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Уверяют, никакого надувательства нет. Просто они хотели создать доступный необычный сувенир, который туристы могли бы легко перевозить в чемодане. Флакон будет воспоминанием об отдыхе. По поводу легкости есть вопрос: каждая банка содержит 400 миллилитров, а значит, пройти досмотр с ней в ручной клади не получится – только сдавать в багаж.

Местные жители не поддерживают идею. И считают это испанским стыдом. По их мнению, есть достаточное количество более осязаемых и честных сувениров, которые гости озера Комо могут увезти с собой.

К слову сказать, идея продавать воздух не так уж и свежа: в Италии подобное можно купить в Неаполе. Вдыхать воздух Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии есть возможность в Великобритании. А еще баллончики есть в Исландии и Канаде.

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