«Живут тут целыми неделями». Турист описал аквапарк в Германии

Российский путешественник побывал в крупнейшем крытом аквапарке мира в Берлине, Германия, и поделился впечатлениями. Свои наблюдения он описал в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

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По словам автора, многие немцы приезжают в берлинский аквапарк не на несколько часов, а остаются ночевать.

«Некоторые даже живут тут целыми неделями — устраивают себе настоящий отпуск», — пояснил он.

Россиянин отметил, что высота некоторых горок в парке превышает 30 метров.

«Там не только трусы можно потерять, но и пару зубов», — пошутил он.

Кроме того, в аквапарке путешественник увидел джунгли с тропическими птицами, песочный пляж под панорамным потолком, столовая, сауна, а также бассейны и горки под открытым небом.

Россиянина удивил и воздушный шар, летающий под куполом. За 30 евро (3,2 тысячи рублей) на нем может покататься любой желающий.

«Снизу шар привязан к сотруднику аквапарка, который просто гуляет с ним по всей территории», — добавил автор.

Этот же тревел-блогер побывал на фестивале Октоберфест и встретил там девушек в традиционных костюмах. По его словам, они смотрелись очень колоритно, а после нескольких кружек пива становились общительными и открытыми для знакомства.