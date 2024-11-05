Из Владивостока в КНР запустят два новых рейса

Два новых рейса из Владивостока в китайские города Сиань и Чанчунь запустят до конца 2024 года. В перспективе - еще четыре новых международных направления, сообщили ТАСС в пресс-службе Международного аэропорта Владивосток.

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«Из новых направлений - в ближайшее время Сиань, Чанчунь. В перспективе откроются направления в Шэньян, Бэйдайхэ, Циндао, Чэнду. Также планируется увеличение частоты на действующих направлениях в Китай», — сказали в пресс-службе, уточнив, что рейс в Чанчунь запустят 19 ноября, а в Сиань - 3 декабря.

В аэропорту добавили, что пассажиропоток за девять месяцев 2024 года увеличился на 16% по сравнению с 2023 годом. При этом на международных авиалиниях рост составил 149% в основном за счет активного развития авиасообщения с КНР. Для удобства пассажиров в начале ноября модернизировали международный сектор регистрации, увеличив количество стоек регистрации с 8 до 14. Теперь одновременно на рейсы можно оформлять до 720 пассажиров в час.

Из аэропорта Владивосток отправляются регулярные рейсы по 11 международным направлениям - главным образом, в КНР и Таиланд. Также пассажиры могут летать в 18 городов в регионах России.