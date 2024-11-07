Что нужно знать о грузинских обычаях и реалиях путешественнику

В русскоязычном Telegram-канале Тбилиси (чат популярный, 25 тысяч человек) - просто море таких криков души:

"Лечу с дочкой и мамой в Грузию, что-то тревожно от новостей. Как думаете, может отказаться?"

Да приезжай, говорят. Все нормально. Где скопление народа - не ходи.

Так все и есть, подтверждаю. Вот где-то митинг, накалились страсти. Отходишь в сторону: люди сидят в открытых кафе, пьют вино, рядом уличные музыканты рвут души и меха на аккордеоне. Мужик в образе индейского вождя душевно играет на свирели. И дела им нет до кипящих рядом политических распрей.

Чего вы здесь ищете, то и найдете: желаете хинкали под чачу - не вопрос. Душа просит страстей - всегда пожалуйста.

Кстати, доллары старого образца в грузинских обменниках еще принимают. Без комиссии.

Главное, надо воспринимать Грузию такой, какая она есть на самом деле. Отбросив мифы, устоявшиеся представления и ложные стереотипы.

Собрал несколько самых распространенных.

1. В Грузии много бедных, на каждом углу кто-то просит милостыню

Да, просят, но явление массовое - в больших городах (треть населения Грузии проживает в Тбилиси: 1,23 млн из 3,7 млн человек). И просят в основном не опустившиеся пьяницы, а опрятно одетые пожилые люди. Чаще бабушки.

"В Грузии очень сильны социальные связи, - объясняет мне экс-мэр одного из грузинских городов. - Допустим, ты выращиваешь скот, забил овцу, заколол свинью. Думаешь, у тебя будет мясо? Нет, в первую очередь мясом будет обеспечена твоя родня, друзья и соседи. Но и в отношении тебя также поступят, всем поделятся. Так с древних времен заведено. Даже если у тебя очень мало денег, жить можно вполне сыто: и вино на столе будет, и хачапури, и шашлык иногда. По соседству живет одинокая бабушка? Так она в нашем мире не будет одинокой, ей будут помогать соседи. Всегда и чем только могут. Кстати, неважно, какой она национальности, пусть и русская. А вот в Тбилиси социальные связи разрушены, это большая беда. Много одиноких старушек просят милостыню".

Западные стандарты жизни - это не всегда и не во всем плохо. Но они слишком быстро обрушились на грузинский социум, пошатнув вековой уклад. Старшее поколение в новую жизнь не вписалось.

2. Главный грузинский товар - вино

А вот и нет. Главные предметы грузинского экспорта - легковые авто (не улыбайтесь, так и есть) и ферросплавы, а вино лишь на третьем месте. Крепкий алкоголь - на четвертом. Но вина много, а будет еще больше: в этом году рекордный урожай винограда. Из Грузии в Россию с начала года ввезли 50 тысяч тонн натурального виноградного вина, столько же минералки и 25 тысяч тонн коньяка и чачи.

Но и мы в долгу не остаемся, поставки нашего пива в Грузию побили пятилетний рекорд. Россия по пиву вышла на второе место. Лидер пока Германия, а за нами - чехи.

3. Россияне приехали и скупили все квартиры

Да, так до недавнего и было, мы занимали лидирующие места по покупке недвижимости в Тбилиси. Но это в прошлом. В этом году нас потеснили граждане Израиля. В общей массе покупателей израильтян 11%, а россиян всего 2% (в прошлом году было 8%). Цена на квартиру здесь - от 35 тысяч долларов. А жилье только дорожает, начиная с 2020-го года - в 1,5 раза.

Почему израильтяне? Догадаться несложно: из-за войны на Ближнем Востоке. Точнее, из-за нескольких войн, первая разгорелась 2600 лет назад: пришли вавилонцы и сожгли Иерусалим. Часть евреев ушла в Грузию. Позже к ним присоединились единоверцы из Испании и других мест, где евреям было плохо. В Грузии всегда было хорошо, потом, правда, разъехались, кто в Израиль, кто в США. В 1970 году еврейская община в Грузии насчитывала 55 тыс. человек, сейчас 1,6 тысячи. И в грузинских, и в наших источниках называют совсем иные цифры. Свои данные я почерпнул этим летом в крупнейшем в мире Музее еврейского народа "Ану" в Тель-Авиве. Полагаю, самим евреям виднее, где их и сколько.

Интересно, что в прошлом году половина израильтян начала сбрасывать квартиры в Грузии, половина - срочно покупать. Теперь только скупают. Зачем я об этом так подробно? А это и нас касается. Значит, знающие люди уверены, что здесь все будет хорошо, без "цветных революций" и последующих ужасов.

4. В Грузии плохо относятся к животным, города полны бродячих собак

Относятся очень хорошо, хотя бродячих собак много. Только в Тбилиси 43 тысячи с чипом в правом ухе. С учетом "беспаспортных", может, и за сотню тысяч. Говорят, что по этому показателю Тбилиси - мировой лидер. Но только эти псы не бездомные. У них есть дом: это Тбилиси, Батуми, Мцхета... Это небывалый по задумке социальный эксперимент. Очень надеюсь, что эти строки прочитают мэры наших городов, где случаются трагедии: вот стая бродячих собак разорвала насмерть ребенка... Такие случаи происходят регулярно. А в Тбилиси все собаки добрые. Можете подойти, погладить, поболтать, посетовать на что-то. Они выслушают, улыбнутся: "Все будет хорошо, брат!" Бабушки выносят им пледы, укутывают на ночь. И конечно, их постоянно кормят: и горожане, и туристы.

Впрочем, добряками псы стали не только из-за этого. В Тбилиси работает Агентство по мониторингу бездомных животных с бюджетом больше миллиона долларов. Собак отлавливают, вакцинируют от бешенства, стерилизуют. Затем - в Центр реабилитации на 2-10 суток. Если собака недостаточно добра к окружающим, то специалист проводит сеансы коррекции поведения. Далее как повезет. Если не заберут в семью, то - на волю. Сам мэр Тбилиси - заядлый собачник, есть у него и псы из приюта.

В итоге все тротуары и пешеходные площади грузинских городов заняты вальяжно развалившимися собаками. Временами просто идиллия. Никто никого не рвет, не кусает, не гонит. Собаки и люди по-братски разделили города.

Своими глазами: в центре Тбилиси накалились страсти, акция у парламента. Через толпу уверенно шествует пес. Виртуозный прыжок на гранитный парапет фонтана. Спокойно пьет воду, довольно пофыркивая. Потом столь же уверенно уходит. Как вы сами понимаете, на митингах психоз. Но тут в радиусе 10-15 метров все замолкают, смотрят, начинают улыбаться. Страсти улеглись. Правда, всего на пару минут. Но и за то спасибо тебе, батоно дзахли.

Дзахли - собака по-грузински.