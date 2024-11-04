«Аэрофлот» недорого продает билеты из Москвы на Сейшелы

В ноябре-декабре «Аэрофлот» продает билеты из Москвы в Маэ (Сейшельские острова) за 60 тыс. руб., это заметно дешевле, чем перелет по маршруту стыковочными рейсами зарубежных авиакомпаний.

В частности, если выбрать даты с 9 по 18 ноября, билеты round trip по безбагажному тарифу можно заказать за 60 тыс. руб. За провоз чемодана пассажирам придется дополнительно заплатить около 12 тыс. руб.

Похожие прайсы можно найти у авиакомпании на многие даты до конца декабря. Билет из Москвы на Сейшелы в этот период предлагается за 29–30 тыс. руб. Перелет в обратном направлении доступен за 30–32 тыс.

Тарифы «Аэрофлота» существенно ниже, чем у зарубежных перевозчиков. Например, если рассматривать Emirates, билеты на острова обойдутся в 101 тыс. руб. Такова стоимость перелета с 9 по 17 ноября. В стоимость уже включен багаж. Дорога из Москвы в Маэ с пересадкой в Дубае займет 13 часов.

За 80 тыс. руб. можно слетать на Сейшельские острова в ноябре на лайнерах «Эфиопских авиалиний». Перелет со стыковкой в Аддис-Абебе займет около 16 часов.

Места на самолетах Qatar Airways и вовсе обойдутся в 180 тыс. руб., при условии если туристы выберут удобные стыковки. Время в пути на курорт – 15 часов, обратно – 21.

Отметим, когда «Аэрофлот» только заявил полетную программу из Москвы на Сейшелы, в июле, стоимость билетов на октябрь была заметно выше. Места в экономклассе предлагались за 70 тыс. руб., без учета багажа.

Ранее TourDom.ru писал об относительно невысоких ценах на билеты «Аэрофлота» из Москвы в Таиланд.