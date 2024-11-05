Из Северной Осетии запустили прямые авиарейсы в Египет

Из североосетинского аэропорта Владикавказ со 2 ноября начали выполняться прямые перелеты на египетский курорт Шарм-эш-Шейх. Рейсы выполняются раз в неделю.

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«Первый самолет в Египет отправился из Северной Осетии. Более 200 пассажиров улетели прямым авиарейсом из Владикавказа в Шарм-эш-Шейх бортом компании "Уральские авиалинии". Рейс будет выполняться раз в неделю, по субботам», — сообщил в своем телеграм-канале глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Из других зарубежных направлений из Владикавказа также выполняются полеты в Стамбул и Баку. Из внутренних — в Москву, Екатеринбург, Санкт-Петербург.

В декабре 2022 года в рамках первого этапа реконструкции в аэропорту был построен новый пассажирский терминал внутренних линий. В ближайшее время планируется строительство второй очереди терминала.