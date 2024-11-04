Мяу-мяу не прокатит – туристы уличили Turkish Airlines в недостоверной рекламе

Авиакомпания Turkish Airlines привлекла для своей рекламы котов – мультяшных и настоящих, ведь в Турции к ним особое отношение. В новом видеоролике пара пушистиков прилетела в Стамбул и нашла там себе развлечения. Путешествовали четырехлапые туристы сами по себе, без хозяев. Авиаперевозчик явно хотел показать высокий уровень обслуживания пассажиров с питомцами, однако далеко не все с этим согласились.

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«Читая все комментарии, как и любому коту, мне стало очень любопытно, как обо мне будут заботиться во время полета. Могу ли я лететь в бизнес-классе?» – поинтересовались в паблике, явно подыгрывая стилистике видеоролика.

В авиакомпании обтекаемо ответили, что животным разрешено путешествовать в салоне только на стандартных местах у окна и в грузовом отсеке. При этом турист заявил, что ему не разрешили лететь в бизнесе со своей собакой, которую он назвал служебной.

«Реклама хорошая, но нереальная», – поделился другой пассажир.

Он с женой и парой кошек неоднократно летали стыковочными рейсами из Германии в Турцию и сталкивались с непонятной им проблемой. На первом рейсе им разрешали сидеть рядом, а при перелете на внутренних линиях запрещали, объясняя, что две кошки не могут сидеть рядом. И, несмотря на имевшиеся посадочные талоны, рассаживали их.

«Нам даже не разрешают расстегивать молнии тесных переносок, в которых домашним животным трудно дышать с момента входа в аэропорт», – отреагировал другой турист, посетовав, что питомцам порой не хватает воздуха в полете.

И пообещал, что будет жаловаться на столь недостоверную рекламу.

Припомнили недовольные пассажиры и тот факт, что зарегистрировать провоз четырехлапого друга в салоне возможно лишь после бронирования рейса, а такое разрешение поступает не всегда – лимит на перевозку животных может быть исчерпан. Еще больше трудностей, когда надо предусмотреть обратный перелет с питомцем.

Ранее TourDom.ru писал, что пассажир отсудил у авиакомпании более 200 тыс. руб. за отказ в перевозке собаки. Он вместе со своей семьей и питомцем-собакой планировал отправиться из Норильска в Москву рейсом NordStar. Собаку на рейс не пустили, не полетели и хозяева.