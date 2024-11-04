Новинки сезона: в каких странах россияне могут отдохнуть этой зимой

Поехать за границу можно не только в привычные всем Турцию или Египет. Корреспондент «ВМ» разобралась, как и в какие страны могут попасть российские туристы.

На первый взгляд кажется, что жителям нашей страны почти недоступны зарубежные поездки, однако это не так.

— Раньше у России было налажено прямое авиасообщение со 120 странами. Сегодня, после всех санкций и ограничений, их осталось всего 37, — рассказывает «ВМ» вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. — Однако подавляющее большинство тех стран, куда нет прямых перелетов, принимают наших туристов.

Конечно, из-за санкций и ограничений на выдачу виз необычным и новым направлениям появиться сложно. Такие варианты, конечно, существуют, но стоят очень дорого, а чтобы спланировать туда путешествие — нужно хорошенько заморочиться.

— Кроме того, когда Россия пытается открыть для своих жителей что-то новенькое, часто возникают ограничения со стороны другого государства, — уточняет Дмитрий. — Например, в какой-то момент мы начали налаживать турпоток в Иран. Однако сейчас он сошел на нет.

Горин уточняет, что имеет в виду организованные путешествия для российских туристических групп и пакетные предложения от туроператоров. Индивидуальные путешественники, разумеется, без проблем могут самостоятельно спланировать поездку и отправиться почти в любую точку мира.

— Но сегодня таких предприимчивых россиян стало меньше. Раньше самостоятельно свой маршрут разрабатывали, продумывали 40 процентов наших граждан, выезжающих за рубеж с туристическими целями. Сейчас таких энтузиастов всего около 30 процентов. Остальные же предпочитают путешествовать за границу с помощью туроператоров, — добавляет Дмитрий Горин.

И эта тенденция абсолютно понятна. Самостоятельно найти и забронировать гостиницу в другой стране и раньше вызывало у некоторых путешественников трудности. А сегодня, когда российские карты заблокированы за рубежом, организовать поездку еще сложнее.

— А компании делают это за путешественника. Они берут на себя поиск гостиницы и удобных перелетов, организовывают трансфер и оказывают визовую поддержку и оплачивают все эти позиции. Так что не удивительно, что количество организованных путешественников выросло, — подмечает Горин.

Дмитрий обращает внимание, что после снятия пандемийных ограничений эксперты в сфере туризма отмечают среди россиян рост интереса к поездкам за рубеж. Да, сейчас их сильно меньше, чем было, например, шесть лет назад. Но такие путешествия все же вновь понемногу набирают обороты.

— Мы видим возрастающий интерес к поездкам в Африку. Туда можно попасть через Эфиопию или Марокко, до которых есть прямые рейсы. В этот регион наши туристы часто берут комбинированные туры по нескольким странам: Зимбабве, Мозамбик, Кении. Наших путешественников привлекают местные уникальные маршруты. Цена за тур с авиаперелетом средняя для зарубежных поездок — начинается она от 200 тысяч рублей за девять дней, — рассказывает эксперт.

Больше стало путешествий в страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Например, Саудовская Аравия вызывает интерес как у религиозного паломнического туризма, так и у культурно-исторического. Пользуясь спросом, туроператоры предлагают экскурсионные маршруты в эту страну, несмотря на отсутствие прямого авиасообщения. Цена на недельные туры с авиаперелетом начинается чуть меньше чем от 300 тысяч рублей.

— Новинкой осеннего сезона этого года стали возобновившиеся 15 октября прямые рейсы в Иорданию. Стоят билеты в одну сторону недорого — от 24 тысяч рублей. Сюда пока не получается отправлять туристические группы: компании не предоставляют пакетные предложения, как и в Израиль, Иран, Ливан и Палестину, из-за напряженной ситуации в регионе. Но эти страны все еще открыты для тех туристов, которые готовы самостоятельно продумать маршрут своей поездки, — отмечает вице-президент Российского союза туриндустрии.

Кроме того, в сентябре было возобновлено регулярное воздушное сообщение с Индонезией. Теперь наши туристы могут без проблем попасть на остров Бали или отправиться в путешествие по этой стране, заплатив за перелет в одну сторону от 30 тысяч рублей.

— Кроме того, в прошлом году появилась возможность поехать в Мьянму (страна в Юго-Восточной Азии. — «ВМ»). Путевка туда с перелетом обойдется примерно в 240 тысяч рублей и выше. Почти так же у туристических компаний стоят пакетные предложения в Камбоджу. В общем, заядлые путешественники, которые много где побывали, могут найти для себя что-нибудь новое, — подчеркнул Дмитрий Горин.

Особенно это касается самостоятельных туристов. Если человека не пугают стыковочные рейсы, ему открыто в разы больше дорог. Например, в страны Латинской Америки. Прямым рейсом можно долететь до Кубы и Венесуэлы. И уже через них добраться до других мест этого региона.

— Транзитных вариантов сегодня очень много. Пересесть на самолет до нужной страны можно не только в Стамбуле, Белграде или Дубае, но и в Ливане, Баку, Тбилиси, Кутаиси, — уточняет Горин.

Перед поездками советуют ознакомиться с рекомендациями МИД РФ, чтобы избежать непредвиденных ситуаций. Например, в некоторых странах сохраняются эпидемиологические ограничения.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Петр Щербаченко, экономист:

— Сегодня поездка за границу — недешевое удовольствие. Для семьи из трех человек недельный тур в среднем будет стоить примерно 250 тысяч рублей. Если в семье работает только один родитель, то копить на такую поездку, откладывая, например, около 15 тысяч ежемесячно, он будет больше года. Двое супругов могут собрать нужную сумму на такую поездку примерно за полгода. Но для этого стоит отказаться от излишних развлечений. Многие все же не могут себе позволить поездку за границу. Некоторые могут выехать за пределы страны не чаще, чем раз в год.

Ирина Крохмаль, психолог: