Российского туриста, прилетевшего в Грузию, депортировали в Стамбул

Россиянина, прибывшего в Грузию из Турции, не пустили в страну и депортировали обратно в Стамбул. О своем личном опыте редакции TourDom.ru рассказал специалист по туризму Александр Тепляков.

В Стамбуле Александр пробыл неделю и планировал улететь в Москву со стыковкой в Тбилиси, чтобы посмотреть город:

«Цена на перелет была лучшая. Думал, погуляю, поснимаю».

Он заказал гостиницу и купил билет из грузинской столицы в Россию на 6 ноября. Самолет из Стамбула приземлился в Тбилиси 3 ноября в 2 часа ночи.

«На паспортном контроле меня отвели в сторону – ждите. Смотрю, с моего рейса многие сидят, с ними проводят беседу, но всех пропускают. Мы сидим в отдельной очереди втроем. Со мной узбек, не продливший пребывание в Турции. И еще один мужчина, летевший в Дубай, с недействительным, как выяснилось позднее, паспортом».

Александра никуда не вызывали, даже беседу не проводили.

«Через какое-то время вышел полицейский, дает бумагу о депортации. Говорит: можете обжаловать решение в течение 10 дней. Смотрю, а в графе “основание” написано – “другая причина”. Я подхожу к нему, говорю: “А что мне опротестовывать, если причина не указана? Если у вас есть вопрос, претензия, вы мне ее скажите”.

На что он отвечает:

“Ты поддерживаешь политику России. Мы посмотрели в соцсетях: ты находился в Крыму, на «оккупированных территориях». Плюс у тебя есть какие-то осуждающие Грузию комментарии, публикации. Поэтому приняли решение, что в страну тебя не пустим”».

Россиянин предложил самостоятельно купить билет в Москву и улететь сразу на родину, дескать, зачем снова ехать в Турцию. Но полицейский неожиданно отказался понимать русский язык:

«Ничего этого нельзя, я тебя не понимаю».

«И потащили нас троих – человека с фальшивым паспортом, узбека с недействующей целью визита и меня – на обратный рейс в тот же самолет, на котором мы прилетели в Тбилиси, – рассказывает Александр. – Выдают посадочные, паспорта изымают. И вот мы такие красивые идем через весь лайнер. Стыдобища, уже все пассажиры сидят на местах. Стюард спрашивает: “Вы депортированные?” Все грузины на нас смотрят. Максимально неприятная ситуация!»

В Стамбуле по прилете бортпроводник сделал объявление:

«Все депортированные остаются на своих местах! Выйдете в конце, вас встретят с документами».

В аэропорту Александра отвели в отдельную комнату, где поставили штамп, отменяющий вылет из Турции, вернули паспорт и отпустили.

В итоге турист купил новый билет в Москву, но уже со стыковкой в Ташкенте. Александр считает, что турагентам стоит предупреждать своих клиентов, что, если они бывали в Крыму или в новых областях России, выставляли фотографии с комментариями, есть риск получить отказ во въезде в Грузию.

«Получается, в стране следят за публикациями туристов в соцсетях».

При этом сайт грузинского МИД ничего не сообщает об ограничениях во въезде в страну граждан РФ, посещавших Крым. Портал лишь предупреждает, что в загранпаспорте россиян не должно быть отметок о посещении Абхазии и Южной Осетии. При наличии такого штампа власти Грузии могут обвинить туриста в незаконном переходе через границу. Может последовать крупный штраф или даже лишение свободы.

Ранее TourDom.ru писал, что несколько российских граждан, ехавших на автобусе из Ростова-на-Дону в Стамбул, развернули на грузинской границе. Причина отказа во въезде – дети родились в Республике Крым, которую Грузия не признает.