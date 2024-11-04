Саудовская Аравия представила остров-курорт в Красном море

В Саудовской Аравии запустили островной курорт Синдала, ставший первым завершенным объектом проекта NEOM – высокотехнологичного мегаполиса будущего на северо-западе королевства. Об этом сообщает Saudi Press Agency (SPA).

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Синдала представляет собой масштабный курортный комплекс площадью 840 тысяч квадратных метров. Ожидается, что к 2028 году остров сможет принимать до 2,4 тысячи гостей ежедневно и обеспечит 3,5 тысячи рабочих мест, способствуя развитию туристической отрасли и диверсификации экономики в соответствии с программой «Видение Саудовской Аравии 2030», направленной на снижение зависимости страны от экспорта нефти.

Синдала также отличается богатой морской экосистемой. В его водах обитают свыше 1,1 тысячи видов рыб и более 300 видов кораллов. Как отмечает агентство, сохранение естественной морской среды стало важной частью проекта.

Благодаря благоприятному климату остров может стать популярным местом для парусного спорта. Кроме того, там располагается большая развлекательная зона с ресторанами и магазинами.

NEOM – это масштабный проект властей Саудовской Аравии, ориентированный на инновации, устойчивое развитие и зеленые технологии. Город, являющийся частью программы «Видение Саудовской Аравии 2030», планируют построить вдоль побережья Красного моря в административном округе Табук.