На Шри-Ланке российские туристы заработали обед за съемки в индийском фильме

На Шри-Ланке приехавшую на отдых туристическую группу из Якутии пригласили поучаствовать в съемках фильма. Новоиспеченные актеры создали массовку в кадрах поездки на поезде в новом блокбастере, который снимали индийские кинематографисты. Своими впечатлениями о том, как россияне общались со звездой Болливуда Теджа Саджа и изображали в кадре иностранцев, поделилась в соцсетях Дария Васильева.

В проходящем среди джунглей поезде туристам надо было показать ужас и панику, отметила автор поста. По ее словам, снимали небольшую сценку, однако пришлось сделать много дублей.

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«Для первого опыта работалось легко, съемочная группа давала четкие указания, которые мы выполняли», – вспоминала туристка.

Особенно впечатлил процесс съемок тех россиян, которые выросли на индийских фильмах. Кстати, рабочее название новой картины Дария не сообщила.

После финальной сцены с участием туристов прозвучало классическое: «Стоп, сцена снята!» – и по площадке разнеслись аплодисменты. За потраченное время массовку накормили обедом. Приятным бонусом во время съемок стали «шикарные» пейзажи Шри-Ланки.

По статистике Управления по развитию туризма Шри-Ланки, в октябре остров посетило почти 10,4 тыс. российских туристов. Наша страна заняла второе место по численности среди иностранных гостей после Индии. Всего с начала года на курортах страны побывало 137,6 тыс. россиян.

Ранее TourDom.ru писал, что с 1 октября граждане России получили возможность безвизового въезда на Шри-Ланку. Сокращение лишних формальностей для туристов из ряда стран было продиктовано желанием уменьшить время прохождения паспортного контроля и оживлением турпотока.