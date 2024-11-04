В Аргентине прошел яркий Национальный фестиваль солнца

Празднование Национального фестиваля солнца в аргентинской провинции Сан-Хуан отметилось яркой музыкальной и танцевальной программой, в которой участвовали артисты из разных стран Латинской Америки. Об этом сообщает Ahora San Juan, партнер сети TV BRICS.

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На сцене одного из важнейших культурных событий континента выступили и местные коллективы, представляющие каждый из 19 департаментов провинции. Муниципалитеты также представили художественные программы, посвященные главной теме мероприятия «Мы – энергия».

Одно из значений праздника состоит в популяризации национальных танцев и музыки не только как художественного явления, но и как основы идентичности и единения местных жителей.

На сцене можно было увидеть номера, исполненные в разных стилях: народные мотивы, танго и другие латиноамериканские танцы. Организаторы стремились подчеркнуть богатство и культурное разнообразие региона и страны.

Национальный фестиваль солнца регулярно проводится в провинции Сан-Хуан с 1972 года. За время своего существования праздник прошел путь от региональной инициативы до крупного международного события, привлекающего музыкальные и творческие коллективы со всей Латинской Америки.