Рейс из Санкт-Петербурга в Анталью задерживается на 17 часов

Почти на 18 часов задерживается вылет самолета авиакомпании A-Jet (дочерний лоукостер Turkish Airlines) в Анталью из Санкт-Петербурга. Об этом редакции TourDom.ru сообщили туристы.

Рейс TK 3977 по расписанию должен был отправиться из Пулково в 01:25. После посадки пассажиров три часа продержали в салоне самолета:

«Что-то выясняли, решали. Нам говорили: еще 10 минут, еще 10. Потом всех вывели, вернули багаж».

В аэропорту пассажирам сообщили, что произошла поломка воздушного судна. Нужную запчасть для Boeing 737 доставят в Москву из Стамбула примерно в 13–14 часов, поэтому вылет состоится не раньше 17.

Людям предоставили выбор: отправиться домой или заселиться в гостиницу.

«Я выбрала отель, – написала туристка. – Завтрака, правда, не было: сказали, что не успевают для нас приготовить, потому что авиакомпания поздно сообщила. Ужин для нас тоже не предусмотрен, но скоро будет обед».

По данным онлайн-табло Пулково, вылет рейса TK 3977 назначен на 19:00. В то же время аэропорт Антальи пока не указывает время прибытия самолета из Петербурга.

«Хорошо, что пассажиров кормят и поселили в отеле. Но что будет дальше? Пришлет ли авиакомпания новый лайнер или нас ожидают веерные задержки? – задают вопрос подписчики телеграм-канала „Крыша ТурДома“. – Сегодня борт должен вылететь обратным рейсом из Антальи в 19:45, чтобы следующей ночью повезти туристов из Питера в Турцию».

Позже сотрудники A-Jet сообщили пассажирам, что вылет в Анталью перенесен на более позднее время, в период с 19 до 22. Туристам пообещали, что за ними прибудет другой самолет:

«Тот починить не удалось».

Ранее TourDom.ru писал, что тунисская авиакомпания Nouvelair на 21 час отложила вылет рейса из Москвы в Монастир по техническим причинам. Пассажиры узнали о переносе уже по прибытии в аэропорт Внуково. Иногородним туристам перевозчик предоставил гостиницу.