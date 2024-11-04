Новогодний отдых за границей обойдется россиянам в более чем 200 тысяч рублей

Согласно заявлениям Артура Мурадяна, вице-президента Ассоциации туроператоров России по международному туризму, россияне, планирующие провести новогодние праздники за пределами страны, должны быть готовы к затратам не менее 200 тысяч рублей. В интервью изданию «Москва 24» он отметил, что такие расходы связаны с повышенным спросом на туристические услуги в праздничный период.

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Мурадян также обозначил несколько бюджетных направлений для отдыха. В частности, он выделил Шри-Ланку, где средние расходы туристов составляют всего $5–10 в сутки (от 500 до 1 000 рублей). Среди других доступных вариантов он назвал Египет, Таиланд и китайский остров Хайнань. Несмотря на рост цен на отдых в Турции на 6% по сравнению с прошлым годом, эта страна продолжает оставаться популярной среди российских туристов.

Эксперт рекомендовал заранее приобретать туры на новогодние праздники, что поможет значительно сократить расходы. Кроме того, Мурадян добавил, что отдых после Нового года, начиная с 15 января, будет обходиться россиянам значительно дешевле, чем в преддверии праздников.