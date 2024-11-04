Транспорт стран мира, на котором должен прокатиться каждый турист

Национальный транспорт — это отражение культур, истории и географии стран. От бамбуковых поездов Камбоджи до японского Шинкансена — каждый вид транспорта рассказывает о жизни людей, условиях и ресурсах их региона. ТОП национальных видов транспорта разных стран мира опубликован на сайте издания Туристас.

Бамбуковый поезд, или норри, — простая бамбуковая платформа на колесах, курсирующая по рельсам в сельской Камбодже. Он возник в 1980-е годы, когда местные жители начали использовать заброшенные железные дороги для удобного и дешевого передвижения. Сегодня норри — символ находчивости, а поездка на нем стала популярной среди туристов.

Японский Шинкансен, знаменитый «пулевой поезд», известен своей скоростью и надежностью. С момента запуска в 1964 году, он прочно вошел в инфраструктуру Японии, став символом технологического прогресса и точности. Шинкансен продолжает привлекать путешественников со всего мира, впечатляя скоростью и безопасностью.

Каяк — традиционная арктическая лодка инуитов Гренландии, Аляски и Канады. Первоначально каяки использовались для охоты и рыбалки, обеспечивая скрытность и маневренность на воде. Сегодня каяк стал популярным видом активного отдыха и остается символом выносливости, глубоких знаний природы и традиций северных народов.