В Таиланде собака прокусила туристке губы и щеки во время экскурсии

В Таиланде туристка пострадала во время экскурсионной поездки в город Аюттайя. При посещении храмового комплекса ее укусила собака. Вместо знакомства с древними памятниками 30-летняя женщина с травмами на лице попала в местную больницу. В тайской прессе не уточнили, из какой страны приехала пострадавшая.

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Местное спасательное подразделение 2 ноября получило сообщение, что собака вцепилась зубами в наклонившуюся к ней туристку. Раны от укуса на губах и щеках оказалась глубокими и сильно кровоточили, поэтому потребовалась медицинская помощь.

После того как женщина пришла в себя от пережитого, она объяснила, что произошло. При осмотре достопримечательностей на глаза попался черный пес, который явно чувствовал себя хозяином на этой территории. Животное показалось ей милым, поэтому она решила с ним поиграть. Но что-то пошло не так, и собака сомкнула свои челюсти у нее на лице.

Представители храма отозвались о четвероногом подопечном как о дружелюбном существе. Пес там живет достаточно давно, за ним приглядывают монахи. По их словам, раньше он никому не причинял вреда, хотя туристы нередко пытались с ним поиграть. При этом посетители не обращали внимания на бляху на шее с надписью – не трогать животное.

Местная администрация пообещала принять меры, чтобы подобное не повторилось. И обратилась к экскурсантам с предостережением не подходить к незнакомым собакам. В исторический комплекс Аюттайи российские туристы приезжают из Паттайи для знакомства с находящимися там храмами. Самый популярный из них – Ват Панан Чоенг с его позолоченной 19-метровой статуей Будды.

Ранее TourDom.ru писал о необычном способе обезопасить туристов от бездомных собак в Паттайе. Местная жительница надевала на морды животным из опекаемой ею стаи старые школьные носки сына и фиксировала этот импровизированный намордник изолентой. Женщина уверена, что этим она оберегает покой гуляющих по вечерам гостей курортного города.