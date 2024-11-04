Как сейчас встречают россиян в Грузии

На парламентских выборах в Грузии с небольшим перевесом победила «Грузинская мечта» — партия, политику которой называют пророссийской. В то же время на многих стенах старого Тбилиси можно увидеть надписи типа «Руzzкие, домой» или «Россия — оккупант». Корреспондент NEWS.ru больше месяца прожил в кавказской стране, чтобы понять, как здесь относятся к русским — как к туристам, так и к релокантам.

Как началось путешествие по Грузии

Мы с женой приехали в Тбилиси 25 сентября. Таксист лет 50 доброжелательно встретил нас в аэропорту и всю дорогу до арендуемой квартиры по-русски охотно отвечал на вопросы о том, насколько тут строгие гаишники, как дорого стоит бензин и где лучше заправляться (я позже забронировал машину для поездки до Батуми), а заодно заранее рассказал о некоторых достопримечательностях. Когда мы спросили его, нормально ли здесь относятся к обращениям по-русски, он ответил утвердительно, добавив только, что молодежь может просто не понять, так как уже не учит наш язык, и тогда придется перейти на английский.

Хозяева арендуемой квартиры — грузин и его жена-армянка — тоже были крайне добродушны и приветливы и помогали при абсолютно любой просьбе, а еще периодически заносили нам фрукты или, к примеру, домашний аджапсандал (местное овощное рагу).

Для поездок по городу мы использовали «Яндекс.Такси», но платить приходилось наличными, потому что для списания средств не подходила даже карта Яндекс Банка (он не под санкциями), с которой здесь через «Золотую корону» легко можно переводить себе рубли и получать местную валюту (лари) во многих обменниках и банках.

Таксисты, продавцы в магазинах и официанты в кафе редко не знали русский и нормально реагировали на обращения на нашем языке — в крайнем случае грузины в возрасте до 30–40 лет вежливо просили перейти на английский, потому что, судя по всему, не понимали нас. Но все равно были довольно радушны. Те же, кому больше 40, крайне редко нуждались в английском и без проблем оказывали услуги или просто подсказывали путь, услышав русский язык.

При этом часто попадались и молодые грузины, и люди в солидном возрасте, которые говорили между собой на смеси русского и грузинского. А один таксист даже пожаловался, что в Польше его, найдя формальную причину, буквально оштрафовали, по сути, за общение на русском с дорожной полицией, хотя это был единственный язык, на котором он мог изъясняться с поляками.

Открывают ли русским счета в банках

В 2022 году, когда сюда поехали первые релоканты, многие из них относительно легко открывали счета и получали карты топовых банков — Bank of Georgia и TBC. Но затем, видимо, благодаря санкциям, последние усилили проверки, и теперь в Bank of Georgia для открытия счета требуют не только паспорт, но и выписки со всех банковских счетов и, по возможности, справки с работы о доходах и резюме, также надо заполнить подробную анкету. С TBC заключить договор тоже стало сложнее, и он еще в 2023 году предупредил, что может закрыть счета россиян при обходе ими санкций.

Пока стабильным банком, в котором можно получить карту любому россиянину без лишних вопросов, остается Credo. В специально открытом офисе для экспатов нужно заполнить только небольшую анкету на английском, где в том числе необходимо указать грузинский адрес (можно вписать координаты гостиницы или съемного жилья), грузинский номер телефона (симку в местном крупном операторе Magti тоже оформили без проблем и проконсультировали по-русски), место работы в России или другой стране и устно назвать свои доходы без каких-либо подтверждающих документов. Карту получилось сделать за пять дней, а приложение на русском языке работает отлично. Счет следует просить мультивалютный, чтобы на нем можно было держать лари, доллары, евро и рубли — последние туда, по отзывам, можно переводить через «Золотую корону», а затем конвертировать в другую валюту.

Какие граффити о России и русских сегодня есть в Тбилиси

Вскоре мы отправились в Старый город, чтобы посмотреть на туристический центр с красивыми древними монастырями и частью крепостных стен. И в соседнем районе Сололаки на обычных стенах домов увидели множество граффити, осуждающих Россию и россиян за спецоперацию на Украине. Это в том числе «Руzzкие, go home», Ruzzia, «Оккупанты» и «Русский военный корабль, иди на ***». Правда, последняя надпись была перечеркнута, а поверх нее другим цветом было написано «Русофоб» — видимо, это обращение к автору от «коллеги». Стоит отметить, что борьба таких граффити периодически встречается и на других стенах.

Впрочем, релокант Антон, который живет в Тбилиси уже два года, в беседе с NEWS.ru отметил, что фразы на стенах старые и уже год или больше новых он не видит. Лично он столкнулся с русофобией только один раз, когда какой-то грузин кричал на улице что-то нелестное о Владимире Путине. Антон с ним согласился, но почему-то был послан туда же, куда и российский президент. Тем не менее больше подобных эпизодов у него за последние пару лет не было.

Один инцидент случился с фотокорреспондентом NEWS.ru во время освещения уличных акций протеста против результатов выборов в Грузии. Он пытался сфотографировать пенсионерку на костылях у стены с изображением флага Евросоюза, но она запретила ему это делать. Когда же журналист возразил ей, женщина назвала его «русской свиньей».

Какую дискриминацию практикуют в барах и кафе

Еще один релокант, Дмитрий, отмечает, что первый год жил в Батуми, где к нашим соотечественникам относятся очень хорошо и весь сервис прекрасно работает на русском языке. Когда же он переехал в Тбилиси, пошел в кофейню и по привычке заговорил на родной речи, его строго попросили перейти на английский. Также в одном из банков в очереди на открытие счета женщина-консультант попросила его говорить по-английски, хотя с украинкой, которая подошла следом, спокойно общалась по-русски. Подобную историю рассказал NEWS.ru и релокант Александр, только уже о бармене на одном из пивных фестивалей.

В то же время в барах русские и грузины вполне могут подружиться и нормально общаться, указывает Дмитрий. Правда, некоторые заведения активно выступают против действий России на Украине, а также осуждают атаку России на Грузию 8 августа 2008 года, известную как «принуждение к миру». В одном из таких, говорит Дмитрий, русским раздают анкеты, в которых они должны как осудить спецоперацию на Украине, так и признать, что 20% территории Грузии «оккупированы» Россией (имеются в виду Абхазия и Южная Осетия).

Также в отзывах на некоторые заведения посетители жалуются на игнорирование со стороны официантов и барменов при использовании русского языка. Иногда от этого же получают дискомфорт совершенно непричастные к военным конфликтам люди. Так, некоторые туристы из Азербайджана или Узбекистана указывают, что не знали английского и могли в принципе сделать заказ только на русском, чтобы их поняли. Впрочем, стоит подчеркнуть: такие эпизоды все же единичны и во всех заведениях, которые я посетил в Грузии за месяц, — а это около десятка — подобных проблем не наблюдалось. Не называют это частой трудностью и общавшиеся с NEWS.ru релоканты.

С каким отношением грузин можно столкнуться в пути

Чтобы лучше узнать страну, мы взяли машину и поехали из Тбилиси до Батуми через Гори и Кутаиси. Древние монастыри, в том числе вырубленные прямо в скалах в качестве крепостей и храмов тысячи лет назад (Вардзия и Уплисцихе), — это то, на что стоит посмотреть. Но надо понимать, что сама дорога может быть сложной — в Грузии принято ездить быстро и обгонять даже там, где стоит запрещающий знак. В том числе на серпантинах, в том числе ночью, хотя часть дорог не освещается.

При этом сами грузины-водители будут крайне дружелюбными. Например, я на арендованной машине по собственной вине немного задел движущийся параллельно кроссовер «Мерседес». Но от хозяина — местного жителя в возрасте около 50, который ехал с женой, — получил только добродушный вопрос:

«Гамарджоба, куда торопишься, дорогой?»

И даже после того, как оба участника движения зафиксировали большую потертость на крыле «Мерседеса», грузин лишь хлопнул меня по плечу и сказал:

«Езжай своей дорогой».

Сложно представить подобное в другой стране.

Также, когда мы случайно заехали не туда в Кахетии, собиравшие виноград фермеры не только в деталях указали верную дорогу, но и угостили нас с супругой ягодами. Поэтому в целом больше чем за месяц пребывания в Грузии мы не ощутили никакого дискомфорта — напротив, лишь приятные эмоции.

Как россияне сами портят отношение к себе

В то же время стоит сказать, что соотечественники порой усиливают русофобию собственными действиями. Например, стала резонансной фраза националиста Дмитрия Демушкина, оставленная в его Telegram-канале при задержании в аэропорту Тбилиси в 2023 году:

«По русски (орфография автора сохранена. — NEWS.ru) объяснять причину задержания отказываются».

При этом об использовании английского в стране, в которой никто не обязан говорить по-русски, активист даже не пишет.

Также я стал свидетелем того, как на кассе в магазине россиянин лет 40 резко ответил обратившейся к нему продавщице: «По-грузински не говорю». Перейти на английский он тоже не предложил. Кроме того, я услышал разговор двух россиянок о том, что «Грузия тоже скоро станет частью России». Безусловно, подобное поведение не способствует установлению добрососедских отношений.