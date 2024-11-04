Эксперты рассказали, какие зарубежные курорты пользуются спросом в ноябре

В ноябре у россиян пользуются спросом солнечные курорты, благодаря которым туристы стремятся на несколько дней вернуться в лето, рассказали "РГ" эксперты. В числе плюсов отдыха в этом месяце они назвали возможность насладиться достопримечательностями в спокойной обстановке без предновогодней суеты.

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По данным "Слетать.ру", сегодня самым популярным зарубежным курортом у россиян остается Египет. Его выбирают 27,5% туристов. На втором месте - Таиланд, на который приходится 20% туров в общей доле продаж. Также соотечественники летают в ОАЭ, Турцию, Китай, на Кубу, Шри-Ланку, в Индию и Вьетнам.

Неслучайно россияне выбирают Египет, говорит управляющий директор туроператора Let`s Fly и руководитель международных проектов "Слетать.ру" Любовь Воронина. По ее словам, в ноябре там уже нет такой знойной жары, как летом. Температура воздуха днем достигает +24...+28°С и лишь в конце месяца может опускаться до +20...+22°С. В результате туристы чаще выбираются из своих отелей на экскурсии. Кстати, главным событием этой осени в Египте стало открытие большого музея в Гизе. Тур в Египет с вылетом в первой половине ноября из Москвы на двоих на неделю в пятизвездочный отель на все включено можно прибрести от 114,4 тысяч рублей, отмечает эксперт. Ненамного дешевле обойдется аналогичный отдых в Турции, куда цены начинаются от 101,5 тысяч рублей. В ОАЭ он будет стоить в среднем - 170 тысяч рублей, в Таиланде - начиная от 90,9 тысяч рублей.

По словам собственника сети туристических агентств Umatravel Евгении Исмагиловой, в ноябре сезон в Таиланде только начинается и, соответственно, в этом месяце стартуют все чартерные полетные программы. При этом турпоток на ноябрьские праздники относительно невелик, если сравнивать с зимними месяцами. Фрукты там сейчас тоже стоят гораздо дешевле, чем зимой. Исмагилова обратила внимание, что на всех островах Таиланда в ноябре можно сочетать пляжный "тюлений" отдых с экскурсионным: например, несколько дней поваляться на любом из прекрасных пляжей с чистейшим песком, а другие несколько дней посвятить экскурсиям. Посетить можно, например, старый город Пхукета. Это уникальное место с колониальной архитектурой. Над городом, напоминая о вечном, возвышается Большой Будда. Взрослых и детей привлекает Национальный морской парк Ангтонг в Сиамском заливе. На Ко Самуи в джунглях потрясающие водопады На Муанг, спокойное море, белый песок и коралловые рифы. А остров Пхи-Пхи прославлен на весь мир благодаря фильму "Пляж".

Альтернативой Таиланду в Юго-Восточной Азии в ноябре может быть Шри-Ланка, говорит руководитель туристического агентства Elpida.travel Надежда Мишкевич. По ее словам, в юго-западной части острова в этом месяце также будет отличная погода. Но надо учитывать, что океан на Шри-Ланке достаточно активный, поэтому на многих пляжах могут быть сильные волны, предупредила эксперт. Тем, кто планирует отправиться на остров, она рекомендовала комбинировать пляжный отдых с экскурсионной программой.

"На Шри-Ланке очень интересные исторические и природные достопримечательности: старинная крепость Сигирия, девятиарочный мост, гора Пик Адама, будийские храмы, чайные плантации и водопады", - рассказала Мишкевич.

Стоимость тура в четырехзвездочный отель с завтраками на 7 дней на двоих начинается от 190 тысяч рублей.

Теплое море и комфортная температура воздуха гарантированы в ноябре туристам в ОАЭ, отмечают эксперты. Также в этом месяце заканчивается сезон дождей на Карибах. А вот в Турции море уже остывает.

Между тем, в топ-10 популярных зарубежных направлений у россиян, по данным турагентства Elpida.travel, вошли Египет, Таиланд, Шри-Ланка, ОАЭ, Индонезия (Бали), Китай, Мальдивы, Куба, Турция, круизы по Персидскому заливу.

При этом отдых на Мальдивах обойдется туристам в сумму от 247 тысяч рублей на двоих на 7 ночей с вылетом из Москвы. На Кубе можно отдохнуть за 230 тысяч рублей, при этом пляжи там не хуже: с мягким белым песком и бирюзовым морем. На Бали семь дней на двоих с завтраками и прямым перелетом из Москвы будут стоить от 215 тысяч рублей. За такую же сумму можно отправиться в круиз по Персидскому заливу: в него входит проживание, питание, полный пансион на двоих на семь дней. Перелет приобретается отдельно.