Задержанный в Турции рассказал, как отмечал день рождения в тюрьме

Задержанный в Турции за фото женщины в транспорте с закрытыми глазами россиянин Валентин Пацовский рассказал, отпраздновал в тюрьме день рождения. Об этом сообщает «Фонтанка».

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По его словам, деньги для праздника собрали его сокамерники, которые также сделали для него торт. Кроме того, россиянину оказывал помощь «смотрящий» камеры.

Пацовский также рассказал, что турецкие тюрьмы похожи на колонии-поселения.

«Привезли меня в камеру, открыли двери, а там — 50 человек, 100 глаз на тебя смотрят», — поделился он.

По его словам, он был единственным гражданином России. Россиянин также добавил, что многие заключенные сидели за нарушение паспортного режима.

Он также отметил, что заключение в турецкой тюрьме не каждый выдержит. По словам Пацовского, администрация исправительного учреждения предоставляет заключенным грязный матрас, однако подушки приходится делать самостоятельно.

«Вещи стирали сами в чанах, развешивали по веревкам во дворике, это запрещено, но как-то умудрялись», — добавил он.

В сентябре Пацовский сделал фото в метро Стамбула и нарвался на арест и обвинения в сексуальных домогательствах. Его приговорили к году и восьми месяцам условно. В начале ноября россиянина депортировали из Турции.