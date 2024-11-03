Путешественник с советским стажем отдыха в Грузии прогулялся по ночному Тбилиси

На этом месте мог быть я. В день, когда приземлился на "Боинге" Грузинских авиалиний в Тбилиси, было объявлено, что столичный аэропорт принял четырехмиллионного пассажира. Увы, событие отметили обезличенно, и не смогу доказать, что тем пассажиром был я. Впрочем, и вы не докажете, что не я четырехмиллионный пассажир.

© Российская Газета

В Москве хмуро, дождливо. А в Тбилиси - солнце и плюс 18. Грузинские пограничники даже не спрашивают о цели визита. А чего спрашивать, и так все понятно. "Гамарджоба", - говорю красавице в мундире. "Здравствуйте", - отвечает. Штамп в паспорт и - добро пожаловать в Грузию.

До города можно добраться за копейки на автобусе, но технически это сложно. С водителем автобуса расплатиться наличными не получится, проверено на себе. Надо из зоны прилета перейти в зону вылета, там обменять доллары (евро или рубли) на лари, причем, по невыгодному курсу, купить транспортную карту, через автомат положить на нее лари. И ехать с вещами в переполненном автобусе до конечной (это ж/д вокзал Тбилиси) не меньше часа.

Я с прошлой поездки в Грузию "заначил" немного лари. Вызываю "Яндекс-такси", и отбиваюсь от назойливых бомбил - "довезу за 40 лари, поехали, дорогой!" - машина прилетает через две минуты. Новенький "Приус", водитель не говорит по-русски. Да и не особенно надо, пункт назначения у него в навигаторе. Через 30 минут я уже в центре Тбилиси, обошлась поездка в 27 лари, это 970 российских рублей.

Бросил рюкзак в номере и - гулять. Тбилиси очарователен, загадочен, непредсказуем.

"Тебе вина или чачи? - спрашивает Михаил, мой новый знакомый.

Ситуация немного неожиданная, я просто шел по футуристического вида Мосту Мира через Куру, меня пристыдили: старым Тбилиси надо с воды любоваться, а не с мостов. Поплыли? Всего 30 лари.

Вообще-то, этот мост входит в топ-13 самых необычных мостов мира. Но можно - и с Куры. Поплыли.

© Российская Газета

Это даже не речные трамвайчики, а небольшие лодки человек на 10. Водная прогулка занимает 30 минут. Правда, надо немного подождать на берегу. Коротаю время за приятной беседой.

"Так тебе вина или чачи? Это уже включено в стоимость прогулки: пей сколько хочешь".

Ух ты. Мне кажется, что ребята погорячились: это европейский турист стаканчиком вина и ограничится, а вот наш..

"Англичане и поляки больше вас пьют, - пожимает плечами Михаил. - Но вот только они больше о городе и ресторанах расспрашивают. А сейчас каждый русский спрашивает одно: скоро тут что-то начнется? Не опасно? Кто победит?"

Да, говорю: и мне тоже скажи - кто же у вас победит? И нам в Грузии сейчас гулять не опасно?

"Не ходи к парламенту, - негромко говорит собеседник. - И все будет хорошо. А кто победит… Не надо гадать, - увидим. Ну что, еще стаканчик красного?"

© Российская Газета

Проблема в том, что обходить парламент стороной мне сложно. Парламент стоит на проспекте Шота Руставели, между одноименной станцией метро и Площадью Свободы. Ближе к площади. А я там живу. Вообще-то, когда ты в такой стране, как Грузия, меньше всего хочется вникать в нюансы отношений правящей партии и оппозиции. Кто и сколько процентов голосов набрал на прошедших выборах в парламент, кто и почему этим недоволен. Но здесь это тема номер один, об этом - из всех утюгов.

Оппозиция назначила акцию протеста на понедельник, в 19.00. И тут же обратилась к народу: подарите или продайте нам палатки. Нужны самые большие, многоместные. И на следующий день отчитались: уже собрали 50 штук. Сбор продолжается. То есть по замыслу собирателей палаток события назревают масштабные и продолжительные.

Я не политолог. Мне проще, понятнее и ближе позиция простого человека, охочего до путешествий и приключений. В Грузию первый раз попал 50 лет назад, в детстве, это было еще при СССР: Батуми, Сухуми. Потом - пауза, и следующий раз прилетал в эпоху "раннего Саакашвили". В прошлом году ностальгически проехал по аджарским морским курортам, в горах грузины меня учили правильно говорить тосты. Вспоминал стихи Лермонтова, стоя пред слиянием Арагви и Куры, побывал в древней грузинской столице Мцхета. Так что, наверное, для Грузии не чужой человек. Все-таки полвека вместе.

А теперь я на берегу Куры я гадаю, где буду ночевать, если центр города перекроют. Удивительный мир, непредсказуемы повороты судьбы.

Впрочем, довольно лирики, перейдем к фактам. Мне все друзья из дома пишут: как там к нам относятся?!

Отвечаю: да по-разному. Думаю, лучший показатель - это ночной рейд по городу, днем-то все улыбаются. Одно скажу точно: россиянам здесь не затеряться. Нас много. И даже очень.

© Российская Газета

Смотрю статистику: в первом полугодии 2024 года Грузию посетили 527,5 тыс. россиян. И мы на втором месте, уступив туркам. Их приехало аж 624 тысячи. Правда, есть нюанс: у турок полно своих курортов, к тому же они предпочитают отдыхать не на Черном море, а на Средиземном. Вполне вероятно, что многие из них - не праздные путешественники, а деловые люди, поскольку для Грузии Турция главный экономический партнер. Если говорить о грузинской Аджарии, то там целые сектора экономики уже под турками.

А теперь самое интересное: в пик сезона наши стали №1. За июль, август и сентябрь 2024 года из России в Грузию - 583 тысячи визитов, из Турции - 436 тысяч. На третьем месте армяне: 345 тысяч. И сегодня уже в разгаре продажи новогодних туров.

© Российская Газета

Возвращаясь к вопросу о том, любят нас тут или разлюбили. Вот вы оплачиваете гостиницу, идете в ресторан, достаете лари - с чего бы не любить того, кто улучшает твое благосостояние? Опять-таки, сухая статистика: траты иностранца за одну поездку в Грузию составили в среднем 2 426 лари - это 86 тысяч рублей.

И вот еще: в Грузии официально зарегистрированы 2 488 отелей, из них - внимание! - 99,7 процента в частной собственности. Значит, отношения хозяев и гостей практически вне компетенции государства, оно лишь устанавливает рамки. В остальном - народная дипломатия в чистом виде.

… Хотя, конечно, лучше один раз увидеть, чем много раз перечитать статистические отчеты. Первое ощущение: окунаешься в безмятежность. По улицам идти тяжело, везде стулья/столики летних кафе - погода позволяет. Обменники на каждом шагу, давно такого количества не видел.

© Российская Газета

Меня обгоняет компания: молодые ребята, лет 15-16, двое в военной форме, один в гражданке. Бросился в глаза шеврон на рукаве: трезубец, символика ВСУ. Впрочем, не я один в шоке: на эту компанию многие таращатся. У одного из них ведь еще и шлем со здоровенным ночным прицелом. Нагнал у парламента: они поднялись на ступени и делают селфи. Все стало ясно: перчатки и еще ряд деталей одежды имитируют скелет. Пару дней назад Грузия отметила Хэллоуин, люди вложились в костюмы, молодежь не спешит расставаться.

Да, парламент визуально преобразился: проходил днем - как на картинке, он ведь одна из визитных карточек Тбилиси. А сейчас центральная арка закрыта стальными щитами. Готовятся… Но если не сравнивать, то и не заметишь. Ночной парламент невероятно красив: перед фасадом фонтаны, вода подсвечена. Еще есть и тревожная подсветка: от мигалок припаркованных по периметру полицейских машин.

© Российская Газета

Но такая светомузыка лишь временами: появляются манифестанты - тут же прилетает полиция. Наблюдаю картину: молодежь стоит кучками, на асфальте лежат транспаранты. На грузинском и на английском: об "украденных" на выборах голосах. Но никто не митингует, не кричит - молча стоят. Полиции человек 40. Тоже стоят группами, наблюдают. Проходит немного времени - все расходятся. Полиция разъезжается, остается три-четыре экипажа. Никаких инцидентов. Вообще-то, все намечено на понедельник, смысл этих "пробных заходов" непонятен.

Иду дальше. О грядущих страстях больше ничего не напоминает, прохожих зазывают в кафе и ресторанчики. Если по лицу русский, то на русском. Всюду огромные бродячие собаки, причем, развалились почти демонстративно, посреди тротуаров. Знают, что никто не наступит, не пнет.

© Российская Газета

Да и для людей ночной Тбилиси безопасен: полиция фиксирует снижение преступности. Самые распространенные - это воровство и все, что связано с наркотиками. Раскрываемость приемлемая, где-то 64 процента. Правда, говорят, впервые за долгое время в Грузии зафиксированы канувшие в лету ЧП: подмена ребенка, принуждение к браку, покупка/продажа госнаград. Нас, путешественников, большинство из этих бед не касаются. Но вот за карманами надо следить. В остальном, докладываю: ночной дозор прошел без инцидентов.

Завершаю миссию в чудесном ресторанчике на улице Грибоедова. Тбилиси полон кафе, а сюда живая очередь. Порция вкуснейшего оджахури - это жареное мясо с картофелем из казана - 20 лари (720 рублей), 0,5 литра чачи - 12 лари (430 руб.). Прекрасная атмосфера, музыка, какие-то особые коты повышенной дружелюбности: позовешь - на колена запрыгнут. Я пирую в гордом одиночестве, рядом сдвинула столы англоязычная компания, восемь человек. Американцы вроде.

Не удержался, начал присматривать: мои соседи за весь вечер заказали два литра вина (18 лари литр белого, 22 - красного), и больше… ничего. Это, конечно, лишь частных случай. Но… По-моему, грузинам надо хорошенько подумать, прежде чем осложнить жизнь миллиону россиян-путешественников.

Впрочем, доживем до понедельника.