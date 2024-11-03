Российского туриста выгнали из Турции из-за фотографии

Россиянина депортировали из Турции из-за фото в метро. Мужчину арестовали в Стамбуле в сентябре. По данным «Фонтанки», турист прилетел туда из Петербурга вместе с женой. Кадр, из-за которого у него начались проблемы, путешественник сделал в метро по дороге в аэропорт, когда уже собирался улетать из страны. Фото на экране смартфона случайно увидел местный житель и поднял скандал. Рассказываем подробности.

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Мужчину арестовали в Стамбуле в сентябре. По данным «Фонтанки», турист прилетел туда из Петербурга вместе с женой. Кадр, из-за которого у него начались проблемы, путешественник сделал в метро по дороге в аэропорт, когда уже собирался улетать из страны. Фото на экране смартфона случайно увидел местный житель и поднял скандал. Рассказываем подробности.

Что произошло

Супруга россиянина рассказала изданию, что по пути в аэропорт мужчина сфотографировал надпись на стекле «Места для пожилых и инвалидов». В отражении были пожилые женщины, которым никто не уступал место.

В кадр попала часть лица женщины, которая сидела с закрытыми глазами. По словам россиянки, эта женщина была одета обычно, голова не была покрыта.

Тем не менее другие пассажиры возмутились тем, что россиянин сфотографировал женщину. Его сдали полиции.

Что было дальше

Женщина с фото написала заявление на россиянина.

По данным РИА «Новости», туриста арестовали по подозрению в нарушении тайны частной жизни.

Турецкий суд решил выдворить его из страны. 2 ноября он вылетел домой.