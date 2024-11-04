В Бангкоке впервые прошел фестиваль культур народов России

Фестиваль культур народов России, посвященный Дню народного единства, впервые прошел в Бангкоке на сцене столичного театра "Аксра".

Юные участники таиландского ансамбля русского народного танца "Катюша" представили зрителям разнообразие танцев народов России. В ходе трехчасового шоу зрители получили возможность прикоснуться к самобытной культуре таких регионов России, как республики Башкортостан, Дагестан, Калмыкия, Карелия, Мордовия, Северная Осетия - Алания, Татарстан, Чувашия и многих других. Специально для концерта было сшито более 500 народных костюмов, отражающих богатство и разнообразие российского культурного наследия.

Организаторы фестиваля выразили уверенность, что танцы народов России способны пробудить интерес жителей Таиланда к российским регионам. Так, в ходе подготовки к фестивалю участницы "Катюши" посетили Северную Осетию, где осваивали азы народных танцев у местных педагогов.

"Мы специально поставили цель, что мы будем каждый год вывозить их в Россию, чтобы они впитывали оригинальную хореографию народных танцев. Ансамбль "Катюша" существует уже почти 15 лет. Изначально он был создан с целью популяризации русской культуры в Таиланде. Это первый год, когда мы решили познакомить наших участников с танцами народов России, чтобы показать им ее этническое многообразие. В течение года мы изучили особенности танцевального фольклора субъектов России, например дагестанскую лезгинку и аварский танец. Всего же на концерте мы представим танцы 15 регионов. Конечно, это даже не половина того культурного богатства, которым располагает Россия, поэтому в следующем году мы проведем вторую часть фестиваля и покажем публике танцы уже других регионов", - сказала в беседе с корреспондентом ТАСС художественный руководитель ансамбля "Катюша" Екатерина Алексеева.

В фестивале также приняли участие российские гости из Бурятии и Якутии.

"Для нас это первый опыт. Я уверен, что он не последний. Мы сюда еще обязательно приедем в следующем году. Постараемся всем коллективом. Я думаю, что для участников моего ансамбля это очень ценный опыт. Нам здесь очень понравилось", - сказал руководитель хореографической группы бурятского фольклорного ансамбля "Аянга" Александр Убеев.

Фестиваль культур народов России состоялся в перекрестный год культурных обменов и туризма России и Таиланда при поддержке российского посольства в Бангкоке.