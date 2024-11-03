Туристы просидели в самолете пять часов перед вылетом

Отправление в Таиланд затянулось для туристов, которые сегодня утром должны были вылететь рейсом ZF 2891 авиакомпании AZUR air из Благовещенска в Утапао. В дальневосточном городе сегодня непогода, что в целом отразилось на работе воздушной гавани.

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Boeing 757 должен был вылететь в 10:40. Пассажиров пригласили на посадку в самолет согласно расписанию, но потом начались сложности.

«Вот уже который час сидим в салоне. Командир по громкой связи сообщил, что мы ждем антиобледенительную обработку. На нас не хватило этой жидкости, машина уехала на заправку. Но жидкость должна нагреться, а это ещё как минимум час. Сидим, смотрим, как улетают другие самолеты. Неужели, зная прогноз о такой погоде, нельзя было подготовиться?» – возмущаются пассажиры, находящиеся на борту.

Спустя 3 часа пассажирам объявили, что им будет предложено питание. Некоторые использовали свои собственные запасы. Сложнее всего ожидание далось пассажирам с детьми. По данным онлайн-табло аэропорта, рейс в Утапао вылетел в 15:49. Редакция обратилась за комментарием в авиакомпанию AZUR air.

В общей сложности этим утром в Благовещенске было задержано на вылет восемь рейсов. В их числе воздушные суда, отправлявшиеся в Москву, Екатеринбург, Новосибирск, Владивосток и Хабаровск. Все они вылетели раньше чартера, но также с серьезными опозданиями от 3 до 5 часов.

Ранее TourDom.ru писал, что рейс на Пхукет отложили на 15 часов из-за превышения рабочего времени экипажа.