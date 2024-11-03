Куда тюменцам зимой отправиться на отдых к морю

Несмотря на приближающиеся холода и морозы, жителям Тюмени зимой можно отправиться в теплые страны и отдохнуть на море. Аналитики сервиса планирования путешествий OneTwoTrip поделились с URA.RU куда можно улететь, чтобы немного загореть и погреться на солнце.

© unsplash

ОАЭ, Дубай

Официально высокий сезон длится с октября по декабрь. Самый холодный месяц в ОАЭ — январь. Это значит, что на улице днём +24 градуса, вечером даже можно накинуть кофту с длинным рукавом, а вода прогрета до +19 градусов. Погода идеальна для экскурсий и прогулок. Можно подняться на смотровые площадки Бурдж-Халифе, осмотреть экспозиции музея будущего и погулять по парку Забиль, а также посетить знаменитых моллов — в декабре и январе тут проходит Dubai Shopping Festival с грандиозными распродажами.

Как добраться: прямые рейсы из Тюмени в Дубай вылетают по понедельникам и пятницам. В пути 5 часов 30 минут, цены начинаются от 33 000 рублей (билет туда — обратно). Для въезда понадобится только загранпаспорт. Без визы в стране можно находиться до 90 дней.

Таиланд, Пхукет

Высокий сезон здесь длится с ноября по март. И воздух, и вода прогреты до одинаковых +30 градусов, море спокойное и ласковое. Пляжи острова очень разные, от уединённых на севере до максимально тусовочных на юге. Именно там находятся известные Патонг и Карон. Помимо пляжного отдыха, можно съездить на гору обезьян и в ботанический сад, а ещё сделать эффектное фото заходящего на посадку самолёта на пляже Най Янг и полюбоваться закатом с одной из смотровых площадок.

Как добраться: прямых рейсов нет, все перелеты через Москву. Цены на билеты начинаются от 50 000 рублей (туда-обратно), в пути минимум 18 часов, из которых пять — пересадка в столице. Удобно выбрать рейс с 11-часовой ночной стыковкой в столице, чтобы отдохнуть и поспать в отеле при аэропорте. К тому же такие билеты самые дешёвые. Россиянам не нужна виза, если они планируют находиться в стране менее 30 дней.

Индонезия, Бали

С начала ноября и до конца марта тут высокая влажность, а по ночам часто льют дожди. Но зато днём около +30 градусов, а вода прогрета до +28. Если захочется убежать от духоты, можно поехать вглубь острова — там воздух более сухой. Помимо пляжного отдыха на Бали много интересного: тут и лес обезьян, и древние храмы, и рисовые террасы, и водопады, и вулкан Батур.

Как добраться: прямых рейсов нет, лететь предстоит через Москву. Цены на билеты начинаются от 64 000 рублей (туда — обратно). В пути, с учётом длинной ночной стыковки в столице, 33 часа. Российские туристы могут получить визу в аэропорту по прилёте. Находиться с ней на территории Индонезии разрешено до 30 дней.

Египет, Шарм-эш-Шейх

На курортах Египта также царит зима, но температура воздуха днем около +25 градусов и прохладные вечера. Вода при этом теплее воздуха, но с моря дует ветер. Едут сюда туристы, чтобы увидеть Красное море с его подводным миром. Кроме того, в Шарм-эш-Шейхе очень активная ночная жизнь. Также можно посмотреть знаменитые пирамиды. Дорога к ним займет около восьми часов и необходимо заплатить визовый сбор.

Как добраться: из Тюмени можно долететь с ночной пересадкой в Москве. Путь занимает 21 час. Из них 11 часов сможете отдохнуть и выспаться в отеле при столичном аэропорте. Цены на билеты начинаются от 69 000 рублей (туда — обратно). Российские туристы получают визу в аэропорту по прилёте на 15 дней для отдыха на Синайском полуострове. В остальных случаях нужно заплатить сбор — 25 долларов США с человека.

Шри-Ланка, Унаватуна

Это островное государство в Южной Азии в последнее время активно набирает популярность у российских туристов. Зимой тут высокий сезон. Длится он с декабря по апрель и воздух прогревается до +30 градусов. Курорт богат тропическими фруктами, для купания — тёплый океан с песчаными пляжами, а также красивые чайные плантации и множество развлечений. Рядом находится город Галле с отличным шопингом и историческими достопримечательностями.

Как добраться: перелёт через Москву, в пути минимум 7,5 часа. Цены на билеты в обе стороны начинаются от 50 000 рублей. Для поездки нужна виза, но её можно оформить онлайн или в аэропорту Коломбо по прибытии. Находиться с визой в Шри-Ланке можно 30 дней.