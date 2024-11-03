Туристка рассказала о плюсах и минусах отдыха на Кубе

Остров Свободы, рай-страна, Антильская жемчужина — все это о Кубе, которую в последние годы все чаще стали выбирать для отдыха россияне. Попасть из промозглой осени в вечное лето, искупаться в бескрайнем океане, увидеть потрясающую природу и роскошную архитектуру мечтают многие.

Но таким ли райским является остров на самом деле, и соответствуют ли действительности многочисленные красочные фотографии в рекламных буклетах турфирм? Корреспондент ИА «В городе N» побывала на Кубе и готова рассказать о плюсах и минусах отдыха в этой стране.

Далее публикуем рассказ от первого лица.

В пространстве и времени

Побывать в Америке я мечтала с детства, и когда друзья предложили провести отпуск на Кубе, согласилась, не раздумывая. Перелететь океан, попасть на другой континент и познакомиться с такой далекой от нас жизнью на Острове Свободы когда-то казалось чем-то нереальным. Это туристическое направление начало развиваться не так давно, и поначалу многих пугал длительный перелет, а также высокие цены. Сейчас они более или менее доступны: путевка в отель All Inclusive (вместе с авиабилетами, конечно), обошлась мне в 120 тысяч рублей.

Правда, нижегородцам к этой сумме следует прибавлять еще стоимость билетов на поезд до Москвы и обратно. Самолеты на Кубу отправляются из аэропорта Шереметьево. Виза не нужна.

Конечно, больше всего мне хотелось увидеть столицу Острова Свободы — Гавану. Однако друзья, любящие пляжный отдых, настояли на том, чтобы остановиться в Варадеро — курортном городке в провинции Матансас. Я вынуждена была уступить, тем более, что до столицы оттуда рукой подать — всего 140 километров. Более дешевым вариантом был бы Камагуэй, но от Гаваны он слишком далеко. Для первого знакомства со страной посещение столицы для меня обязательно, поэтому выбор был сделан в пользу Варадеро.

Не буду описывать перелет — он действительно был долгим и утомительным. В воздухе пришлось провести более 14 часов. Однако усталость как рукой сняло, когда самолет пошел на посадку. Вот он, Остров Свободы! Кстати, мы перенеслись не только в пространстве, но и назад во времени — в Нижнем Новгороде уже было утро следующего дня. Разница составляет семь часов.

Природа рай-страны

В отель мы заселились уже затемно, поэтому поздороваться с Атлантическим океаном довелось только на следующее утро. Мы отправились на берег встречать рассвет — зрелище, действительно впечатляющее, когда солнце встает над бескрайней гладью воды. Кстати, несмотря на ранний час, уже тепло, и самые отчаянные туристы, которым тоже не спится, постепенно заполняют пляж.

Территория нашего отеля — настоящий город в городе. На то, чтобы обойти ее, потребовался целый день. Здесь есть и различные арт-объекты — скульптуры и мостики, и смотровая площадка в виде маяка, с которой открываются потрясающие панорамы, и, конечно, богатая природа Острова Свободы — кокосовые пальмы, благоухающие цветы, живописные бухты.

Повсюду можно встретить и представителей местной фауны. Юркие ящерки с закрученными хвостами — это килеватые масковые игуаны. Пугаться их не надо — они абсолютно безобидны и сами боятся людей. При попытке приблизиться к ним рептилии сразу разбегаются.

Облегчить жизнь, но не кошелек

Не стесняйтесь знакомиться с соседями — те, кто давно здесь отдыхает, и уже освоился, обязательно поделятся лайфхаками, которые помогут облегчить жизнь и даже сэкономить деньги. В нашем отеле оказались практически одни россияне — в основном москвичи и петербуржцы. Было еще и несколько белорусских туристов.

Как показывает многолетний опыт путешествий, нигде, кроме как за границей, не чувствуется такого единения нашего народа. Старожилы обязательно возьмут новичков под опеку, при необходимости дадут полезный совет, помогут словом и делом.

Первое, что нам порекомендовали соседи — зарегистрироваться в чате отеля. По их словам, там можно в любое время получить ответы на все вопросы, а также найти недорогие экскурсии. Этот совет оказался действительно полезным: на встрече с гидом от туроператора нам предложили поездку в Гавану за 100 долларов, а в чате — в три раза дешевле. При этом заранее оплачивать было ничего не нужно.

Блеск и нищета

И вот, наконец, долгожданное путешествие в кубинскую столицу. Первой остановкой стала смотровая площадка около моста Бакунаягуа, который соединяет Варадеро с основной частью острова. Это самый высокий мост на Кубе — 110 метров. Сооружение действительно впечатляющее.

Также здесь можно было насладиться живой музыкой, полюбоваться видами на горы и пальмы, а за дополнительные 5 долларов попробовать пина-коладу в ананасе.

Отсюда уже совсем недалеко до столицы Кубы. Сначала наш автобус останавливается в так называемой Старой Гаване. Огромные площади, великолепные дворцы, неповторимая архитектура колониального периода в стиле барокко и неоклассицизма — здесь хочется фотографировать буквально каждое здание.

Повсюду множество скульптур и фонтанов, правда, последние не работают.

«Вода очень дорогая», — поясняет гид в ответ на наш вопрос.

По его словам, кубинцы живут бедно, и за всей этой роскошью скрывается нищета. Средняя зарплата местных жителей составляет всего 25 долларов в месяц. В бюджете города тоже нет лишних средств, чтобы содержать те же фонтаны. Однако архитектуре все же уделяется внимание. Здания восстанавливаются и поддерживаются в хорошем состоянии. Несколько лет назад часть строений пострадала от урагана и пожаров, но сейчас об этом ничего не напоминает.

Очарование Старой Гаваны

Обязательно стоит заглянуть и в колоритные дворики Старой Гаваны с их оригинальными арт-объектами, мозаикой на стенах и яркими цветниками, прогуляться по узким улочкам, посетить небольшие зеленые скверы. Без этого погружение в историю города было бы неполным.

В Гаване есть и множество музеев, но посетить их все за время однодневной экскурсии не представляется возможным. Мы заглянули только в один, который посвящен пожарной охране. Учитывая то, что старинные здания кубинской столицы неоднократно горели, труд огнеборцев здесь ценят и чтут. Музей совсем небольшой — в нем представлено несколько образцов пожарной техники и старинные фотографии. Кстати, посетить его можно абсолютно бесплатно.

Культовые личности

Много на улицах Гаваны и памятников известным личностям, которых местные жители уважают и почитают. Среди них — мореплаватель Христофор Колумб, который ступил на остров в октябре 1492 года, политик Симон Боливар, один из руководителей Десятилетней войны Кубы против испанских колонизаторов Карлос Мануэль де Сеспедес и многие другие. Даже актер Джонни Депп в образе Джека Воробья присутствует.

Еще одна знаковая фигура для кубинцев — известный американский писатель Эрнест Хемингуэй, который прожил здесь более 20 лет и создал свои культовые произведения, в том числе «Старик и море» (16+), «По ком звонит колокол» (16+), «Праздник, который всегда с тобой» (16+). В Гаване вам обязательно покажут его любимый бар «Флорида», где туристам предложат попробовать коктейль, который писатель часто заказывал; а также отель «Амбос Мундос», служивший его резиденцией.

Затем отправляемся на набережную Малекон — кубинцы утверждают, что она является самой длинной в мире. Ее протяженность — восемь километров. Отсюда видна величественная крепость и 20-метровая мраморная статуя Христа.

Следующая точка путешествия — Новая Гавана. По пути останавливаемся около легендарной гостиницы «Националь», которую называют «отелем мафии». По словам гида, его построили на свои деньги боссы криминального мира. Позднее здесь останавливались певец Элвис Пресли, режиссер Стивен Спилберг и другие знаменитости. Припаркованные около здания шикарные автомобили подчеркивают роскошь этого места.

В Новой Гаване царит культ Эрнесто Че Гевары — команданте Кубинской революции. Его изображения можно заметить повсюду. Архитектура здесь разительно отличается от той, что мы видели в старой части столицы — возникает ощущение, что мы попали в другой город. Здания в Новой Гаване более современные и простые, без особых излишеств.

Единственный объект, который выделяется на фоне других — национальный Капитолий. Это здание парламента, построенное в 1929 году. К настоящему времени его отреставрировали. Внешне оно очень напоминает одноименное здание конгресса в Вашингтоне, а также собор Святого Петра в Риме.

Знакомство с традициями

Возвращаемся в Старую Гавану на обед в одном из местных кафе. О кубинской кухне подробнее расскажу чуть позже, отмечу лишь, что в таких заведениях надо быть внимательнее и следить за тем, чтобы вас не обсчитали и не дописали в чеке лишние позиции, которые вы не заказывали. С нами пытались провернуть такой трюк, но, как говорится, не прокатило.

После обеда нам дали немного свободного времени. Можно было прокатиться на «Кадиллаке» — 30 долларов за 15 минут, посидеть в любимом баре Хемингуэя, отправиться за покупками на местный рынок или просто еще раз прогуляться по старым улицам.

Конечным пунктом экскурсии стало посещение статуи Христа. Вблизи она выглядит еще более впечатляюще, чем с противоположного берега. Кроме того, со смотровой площадки около скульптуры открываются шикарные виды на Старую Гавану.

Также в пути мы стали свидетелями интересной кубинской традиции. На одной из площадей заметили толпу, фотографирующую девушку в вечернем платье. Сначала решили, что это местная свадьба, но жениха нигде не было видно. Однако гид пояснил, что на самом деле мы стали очевидцами церемонии празднования куинсеаньеры. Так называют 15-й день рождения девочек. Считается, что в этом возрасте они переходят во взрослую жизнь. По такому случаю девочки одеваются в лучшие наряды и устраивают фотосессии, а их семьи собирают гостей. Кстати, у мальчиков такого праздника нет.

Скромное обаяние Варадеро

Следующие дни отдыха мы провели в самом Варадеро. На первый взгляд нам показалось, что в этом маленьком городке нет ничего интересного — только пляжи и отели. Однако в ходе более близкого знакомства с нашим курортом обнаружилось много красивых мест.

Буквально через дорогу от отеля оказался порт Marina Varadero. Здесь можно прогуляться по набережной, полюбоваться на шикарные яхты, а при желании отправиться на водную прогулку. Кстати, днем в порту обычно тихо и немноголюдно — на променад отдыхающие, как правило, собираются ближе к вечеру, когда спадает жара.

За подарками и сувенирами

Неподалеку находится и колоритный местный рынок, где можно приобрести сувениры и подарки для близких. В основном это изделия из дерева, изготовленные руками местных мастеров — скульптуры, игрушки, поставки под горячее, посуда, шахматы и многое другое. Также популярностью у туристов пользуются товары из кожи — сумки, кошельки, обувь. Традиционные магнитики, кружки, футболки и кепки с портретом Че Гевары и другой местной символикой здесь тоже можно найти.

Еще на Кубе очень распространены сувениры, которые делают… из жестяных банок. Местные умельцы мастерят из них модели машинок, мотоциклов, фотоаппаратов. Некоторым они кажутся детскими поделками, однако есть и такие туристы, которые охотно их приобретают, как местную экзотику.

А вот кубинские продуктовые магазины в большинстве своем производят удручающее впечатление. Покупателей они встречают пустыми полками. Конечно, какой-то минимум товаров там можно найти — напитки, рис, макароны, консервы. Чуть лучше ситуация в магазинах одежды, но и там выбор особым разнообразием не отличается.

Что касается денег, то на Кубе принимают и доллары, и местную валюту — песо. Правда, большинство туристов не заморачивается поисками пунктов обмена и расплачивается первыми. Кстати, в тех местах, где есть терминалы, работает и российская карта «Мир». Но, конечно, на рынках кассовых аппаратов нет, поэтому там — только наличка.

Кстати, если вы хотите отблагодарить местных жителей, например, персонал отеля, захватите с собой ненужную детскую одежду. Горничные будут очень рады. Даже те, у кого нет детей, найдут, кому подарить эти вещи, так как в стране с ними напряженка. Обрадуются кубинцы и нарядной одежде для девочек-подростков — не у всех есть возможность приобрести для дочерей красивые платья для церемонии куинсеаньеры. Также в качестве чаевых можно оставить привезенные из России сладости. Я захватила с собой несколько небольших шоколадок нашей Сормовской кондитерской фабрики — разошлись на ура.

Город контрастов

Для более близкого знакомства с нашим курортом мы отправились в центр Варадеро. Добираться туда лучше всего на двухэтажном туристическом автобусе, который курсирует по всему городу с 9:00 до 16:00, останавливаясь около крупных отелей и значимых достопримечательностей. Билет стоит 5 долларов и действителен в течение всего дня. То есть, можно выйти на любой остановке, погулять, потом снова дождаться автобуса, доехать до следующей точки — и так кататься, пока не надоест.

Кстати, зачастую туристы, которые съездили в центр утром и больше не собираются туда до конца дня, отдают свои билеты другим абсолютно бесплатно. Поспрашивайте в чате отеля или у соседей — соотечественники не откажут.

В автобусе лучше занимать верхнюю открытую площадку — так вы и доедете до нужного места, и сможете полюбоваться видами. Путь до основных локаций займет около часа.

В центре города можно погулять по красивым зеленым паркам, посетить многочисленные кафе и рестораны, увидеть виллу Аль Капоне и знаменитый бар «The Beatles». В последний нам попасть не удалось, так как мы приехали слишком рано.

Также можно прогуляться по колоритным улицам и увидеть непарадную часть города, которую вам не покажут не экскурсии. Шикарные отели, пляжи и рестораны здесь соседствуют со скромными — если не сказать убогими — домами местных жителей.

От телеги до ретроавтомобилей

На Кубе нас поразил и местный транспорт. Во время прогулок постоянно возникало ощущение, что мы попали в прошлое или в фильм 1960-х годов. Повсюду нас встречали старинные автомобили. У большинства местных жителей нет возможности покупать новые машины, поэтому они ездят на таких раритетах. В основном это американские автомобили, однако встречаются и польские, и даже советские «Жигули» и «Москвичи».

А иногда на проезжей части наряду с моторным транспортом можно встретить и гужевой — повозки, запряженные лошадьми, на Кубе не редкость.

Стоит отметить, что обычно на территориях местных отелей можно найти массу развлечений на любой вкус, поэтому многие туристы даже не выезжают за их пределы. Там можно поиграть в теннис и бильярд, покататься на катамаранах, посетить мастер-классы по танцам, заняться йогой, поплавать в многочисленных бассейнах. Каждый вечер туристов развлекают аниматоры. Яркие шоу с кубинскими танцами и музыкой также призваны познакомить гостей с историей и культурой страны.

Москиты, попрошайки и языковой барьер

Правда, одним из неприятных моментов для нас стало слишком навязчивое попрошайничество местных жителей. Этим грешат и аниматоры, и горничные, и официанты. Конечно, оставлять чаевые или нет — личное дело каждого, но, к примеру, если вы решите сфотографироваться с танцорами в костюмах, будьте готовы к тому, что они потом начнут ходить за вами и выпрашивать доллар или напиток из бара. А горничные после уборки номеров будут слезно умолять оставить что-нибудь из одежды для их дочерей, которым исполняется 15 лет, и у них нет наряда, — это самая распространенная легенда для туристов.

Еще одна проблема, с которой могут столкнуться на Кубе неподготовленные россияне, — это москиты. Мелкие кровососы активизируются ближе к вечеру, и если вы заранее не позаботились о приобретении репеллентов, то домой привезете на коже не только южный загар, но и множество укусов. Поэтому следует обязательно брать с собой средство от комаров — в местных магазинах вы его не купите.

Что касается языкового барьера, то с появлением многочисленных сервисов для перевода эта проблема перестала быть актуальной. Да и большинство наших соотечественников с легкостью обходились ломаным английским и жестами. Впрочем, нас все равно несколько удивило то, что в отеле для россиян почти никто из персонала не говорил по-русски. Иногда доходило до курьезов. В один из дней нашего отпуска мы решили посетить урок испанского языка, который значился в программе отельных мероприятий. Когда мы подошли в нужное время в назначенное место, парень-аниматор долго не мог понять, чего от него хотят — видимо, мы оказались единственными, кто на отдыхе решил заняться образованием. Он не говорил по-русски, а мы — по-испански, и, соответственно, научить кубинец нас ничему не смог.

Вкус Острова Свободы

И, наконец, о еде. Собираясь на Кубу, мы ожидали обилия фруктов и морепродуктов в меню — обычно во всех странах рестораны при отелях предлагают блюда местной кухни. Однако рацион оказался весьма скудным. В неограниченных количествах были только рис, фасоль и макароны. За мясными и рыбными блюдами ежедневно выстраивались очереди, и тем, кто немного опоздал к началу обеда или ужина, уже ничего не доставалось.

Фрукты в меню тоже были далеко не каждый день. Кстати, как нам рассказали русские туристы из другого отеля, с которыми мы познакомились на экскурсии, им постоянно давали бананы, а вот с хлебом были проблемы. В магазинах, как уже упоминалось выше, выбор продуктов тоже невелик, и даже на рынках фруктов мы не нашли.

Не намного лучше ситуация и в ресторанах вне отелей. В Гаване мы заказывали обед, состоящий из супа, риса с овощами и лобстера. Все это оказалось абсолютно невкусным. Суп было вообще невозможно есть, а морской деликатес показался не совсем свежим — он был сухим и имел запах тины. В центре Варадеро мы попробовали рыбу в небольшом кафе, и она нам тоже совершенно не понравилась. Да и выбор в заведениях общепита весьма скудный.

Впрочем, не все так плохо в гастрономическом плане. Кубинское мороженое было отменным, и, конечно, местные напитки мы тоже оценили по достоинству. Кофе там просто потрясающий.

В конце концов, мы летели на Кубу не за едой, а за впечатлениями совсем другого рода. Несмотря на все мелкие проблемы, первое знакомство с этой удивительной страной не разочаровало. Конечно, за время короткого отпуска невозможно посетить все ее достопримечательности, и большинство из тех, кто хотя бы раз побывал здесь, мечтает вернуться на Остров Свободы снова. Надеюсь, что такая возможность у меня еще будет, и не раз.