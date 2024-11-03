Эксперты заявили о росте спроса на зарубежные поездки

Спрос россиян на отдых за рубежом в период ноябрьских праздников 2024 года вырос до 77% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщили опрошенные ТАСС сервисы бронирования отелей.

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«Темпы бронирований по зарубежным направлениям на период ноябрьских выходных превышают прошлогодние значения на 77%. Как отмечают эксперты "Островка", в этом году особенно заметно выросла доля таких направлений в структуре праздничных путешествий: если в прошлом году туристы совершали в отелях за рубежом около 19% бронирований, то на предстоящие праздники показатель насчитывает 28%», — сообщили в пресс-службе сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок".

По данным компании, среди зарубежных стран по числу бронирований лидируют страны СНГ, Азии и Кавказа. В топ-10 входят Белоруссия, Турция, Таиланд, Грузия, Япония, Узбекистан, Армения, Абхазия, Казахстан и Китай. При этом заметно вырос спрос на Абхазию - в пять раз, Казахстан - в четыре раза, Японию, Узбекистан, Армению и Турцию - в два раза. Число бронирований в отелях Китая выросло на 82%, Таиланда - на 44%, ОАЭ - на 34%.

Руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова рассказала ТАСС, что в 2024 году россияне предпочитают проводить ноябрьские праздники за границей. Доля отельных заказов в других странах увеличилась на 38,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составила 36%. Среди наиболее востребованных зарубежных направлений лидируют Дубай, Стамбул, Минск, Париж и Ереван.

Средняя стоимость, по которой россияне бронируют размещение за рубежом на праздники, в этом году снизилась на 8% - до 9,2 тыс. рублей за ночь, сказали в "Островке".

Путешествия по России

По данным обеих компаний, больше всего бронирований отелей в России на ноябрьские праздники пришлось на Москву и Санкт-Петербург, а также Сочи, Казань и Екатеринбург. У "Островка" в топ-10 также вошли Калининград, Нижний Новгород, Кисловодск, Ярославль и Псков.

Спрос на отели и апартаменты по внутрироссийским направлениям вырос на 10% относительно прошлого года, сообщили в "Островке".

«Примечательно, что особенно заметно растет число бронирований по регионам для культурного и активного отдыха. Наибольший рост наблюдается в Новосибирске - на 82%, Москве - на 46%, Екатеринбурге - на 31%, Калининграде - на 24%. Среди горных и приморских курортов выделяются Геленджик и Архыз - рост спроса на 43%, Пятигорск - на 27%, Сочи - на 22%, Красная Поляна и Эсто-Садок - на 11%», — рассказали в компании.

Там также добавили, что средняя стоимость забронированной ночи в российских объектах размещения на период с 1 по 5 ноября составила 5 тыс. рублей, что на 11% выше, чем в 2023 году.