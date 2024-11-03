В Казахстане ввели специальную визу для удаленно работающих туристов

В Казахстане ввели специальную новую визу Neo Nomad для удаленно работающих туристов, так называемых цифровых кочевников. Для получения такого документа иностранцу, совмещающему работу и путешествия, нужно иметь доход за пределами Казахстана не менее 3 тысяч долларов, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на Минтуризма республики. Уточняется, что с визой Neo Nomad иностранные граждане могут находиться в Казахстане до одного года, сохраняя работу в зарубежных компаниях.

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При введении нового режима был использован опыт 50 стран, уже запустивших такие программы после пандемии COVID-19. При этом у заявителя для получения визы должна быть медицинская страховка и справка о несудимости. Власти Казахстана рассчитывают ежегодно пополнять бюджет за счет нововведения на 3 млрд тенге (6,8 млн долларов).