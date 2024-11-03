В каких странах российские туристы чаще всего используют карты Union Pay

Более 2,8 млн операций по картам Union Pay совершили российские туристы за первые девять месяцев 2024 года за пределами РФ. Всего соотечественники использовали карту Union Pay в 123 странах, подсчитали в Россельхозбанке.

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Лидирующие позиции по совершению POS-операций сохраняют Италия, ОАЭ и Турция, по снятию наличных — Италия, Китай, Таиланд. При этом наибольший прирост оборотов в 2024 году по картам Union Pay Россельхозбанка фиксируется в Китае: речь идет как о безналичных платежах в торгово-сервисных предприятиях россиян, так и о снятии наличных.

С начала года в Китае было совершено 49 тысяч безналичных операций российских туристов по картам Union Pay РСХБ, при этом была проведена 271 тысяча операций по снятию наличных за тот же период.

«Взаимный туристический поток между Россией и Китаем демонстрирует устойчивый рост, особенно после снятия ограничений, связанных с пандемией, и возобновления безвизового режима для групповых туров. Популярными направлениями для российских туристов являются Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, а также провинции Юньнань и Сычуань. Российские туристы ценят эту страну не только за культуру, яркую необычную кухню и гостеприимный менталитет, но и за удобство в путешествии: прямые перелеты из многих городов России, а также возможность безналичной оплаты покупок российскими картами», — отметила заместитель главы Россельхозбанка Юлия Деменюк.

Дебетовые карты, по которым начисляются мили: