Из Северной Осетии в Египет отправился первый прямой авиарейс

Первый прямой авиарейс в Египет отправился из Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Меняйло в Telegram-канале.

"Более 200 пассажиров улетели прямым авиарейсом из Владикавказа в Шарм-эш-Шейх бортом компании "Уральские авиалинии". Рейс будет выполняться раз в неделю, по субботам", - говорится в сообщении.

По словам Меняйло, в настоящее время из Владикавказа можно также улететь в Стамбул, Баку, Москву, Екатеринбург, Санкт-Петербург.