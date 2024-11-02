Названы цены в отелях Шарм-эль-Шейха с подогреваемыми бассейнами

В ноябре температура и воздуха, и моря в Египте немного падает и один из самых популярных запросов от туристов касается отелей с подогреваемыми бассейнами. Редакция TourDom.ru познакомилась с предложениями и ценами таких объектов размещения на конец ноября в Шарм-эль-Шейхе.

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В общей сложности на курорте доступно более 50 гостиниц, где работают бассейны с подогревом, а также водные горки. Молодежные компании должны оценить Parrotel Aqua Park Resort 4* в районе Набк Бэй. Здесь не только подогреваемый бассейн, но и собственный аквапарк. Недельный отдых обойдется в 154 тыс. руб. на двоих, включая авиаперелет из Москвы. Также аквапарк имеется в Pickalbatros Aqua Blu Resort 4*, но ценник здесь заметно выше – 219 тыс. руб. за тур из столицы. Рассчитан гостиничный комплекс как на молодежь, так и на семейных отдых.

Туроператоры рекомендуют отели сети Sunrise Resorts. Но стоимость размещения в них будет выше среднего. Например, 7 ночей в Sunrise Remal Resort с «фантастическими видами на пустыню» (так говорится в аннотации) обойдутся двум путешественникам в 193 тыс. руб. А цена проживания в Sunrise Grand Select Arabian Beach Resort 5* в районе Шаркс Бэй – почти 235 тыс. руб.

Для многих туристов, бронирующих отдых в Шарм-эль-Шейхе в ноябре и позже, кроме бассейна с подогревом важным является и расположение отеля – желательно, чтобы он находился в защищенном от ветра месте. Таких вариантов также хватает. Остановиться, например, можно в Doubletree By Hilton Sharks Bay Resort 4* – 175 тыс. руб. за недельный отдых. Или же отправиться в Sultan Garden Resort 5*, который находится в том же районе с немного пугающим названием Шарк Бэй. Однако отдых здесь обойдется заметно дороже – более 230 тыс. руб. за 7 ночей с вылетом из Москвы.

Ранее TourDom.ru писал, что российские авиакомпании могут получить возможность летать еще в два египетских города. На очереди Александрия и Эль-Дабаа. Перспективы запуска новых программ обсудили накануне руководитель Росавиации Дмитрий Ядров и посол арабского государства Назих Эльнаггари.